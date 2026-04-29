Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4210

Ostatnie wydarzenia w serialu "Pierwsza miłość" przyniosły mnóstwo nieoczekiwanych komplikacji w życiu mieszkańców Wrocławia i ich bliskich. Bolesław z trudem przyjął fakt, że stracił kontrolę nad żoną oraz córką, a personel kliniki zdecydowanie odciął go od kontaktu z Elizą. Poważne kłopoty spotkały też Angelikę, która została uprowadzona w drodze do nowego lokum, tuż przed planowanym rozpoczęciem pracy u jubilera. Filip natomiast kompletnie się pogubił i po pijanemu pojawił się na praktykach, co poskutkowało wyrzuceniem go z kliniki oraz fatalnym w skutkach starciem z Radkiem. Tymczasem Darek zaryzykował bardzo wiele, prowadząc ryzykowną grę na dwa fronty, w której manipulował ojcem oraz kibicami Iskry, aby uderzyć w Bolesława. Przekonajmy się zatem, jak rozwiną się te wszystkie skomplikowane wątki w kolejnej odsłonie serialu.

Ten serial nie mógł się udać, a robi furorę. Zine Tseng i Max Irons o kulisach "Młodego Sherlocka" | WYWIAD ESKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Pierwsza miłość" odc. 4210 - streszczenie

Radek oraz Maja intensywnie przygotowują się do zbliżającego się wystąpienia podczas konferencji medycznej, jednak ich praca staje się utrudniona przez krzywdzącą plotkę na temat Radka, która zaczęła krążyć wśród pracowników kliniki. W tym samym czasie dochodzi do ostrej kłótni między Julitą a Filipem, w którą nieoczekiwanie angażuje się Florian. Bolesław dowiaduje się od opłaconej pielęgniarki o planowanym wyjściu żony ze szpitala, lecz na miejscu czeka go cios, ponieważ Eliza decyduje się na odejście od niego. Sytuację pogarsza informacja o uprowadzeniu Angeliki przez kiboli, którzy domagają się wypłacenia dwóch milionów złotych okupu. Eliza próbuje szukać ratunku u Świdra, jednak ten w zamian za pomoc wysuwa propozycję natury osobistej. Z kolei Borys wpada na trop osoby stojącej za porwaniem i zaczyna ją potajemnie obserwować.

"Pierwsza miłość" odc. 4210 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Kolejna odsłona opowieści o mieszkańcach Wrocławia i Wadlewa pojawi się na ekranach zgodnie ze stałym harmonogramem. Każdy tydzień przynosi nowe informacje o życiu postaci, a zbliżający się epizod skupi się na rozwiązaniu kilku napiętych sytuacji z poprzednich dni. Emisja odbędzie się bez żadnych zmian, dając możliwość poznania dalszych ruchów Borysa oraz trudnych decyzji podejmowanych przez Elizę. Odcinek 4210 zostanie pokazany 6 maja 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie stacji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

Ten popularny serial towarzyszy nam już od 2004 roku, przenosząc akcję między wielkomiejski Wrocław a spokojne Wadlewo. Produkcja sprawnie łączy wątki obyczajowe z elementami sensacji czy komedii, dzięki czemu każdy znajdzie w niej coś dla siebie. Przez lata poznaliśmy mnóstwo barwnych postaci, których perypetie często odnoszą się do aktualnych problemów społecznych. Atmosfera na planie i zgrana ekipa sprawiają, że losy Marysi i jej bliskich wciąż cieszą się dużą popularnością. W obsadzie tego serialu występują między innymi:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)