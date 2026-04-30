"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4211

Kalina jeszcze długo będzie mieszać w "Na Wspólnej"? Kasia Gałązka odsłania kulisy | WYWIAD ESKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ostatnie wydarzenia w serialu "Pierwsza miłość" obfitowały w trudne decyzje oraz sytuacje podbramkowe, które wywróciły codzienność bohaterów do góry nogami. Podczas gdy Radek i Maja szykowali się do wystąpienia na konferencji, klinika huczała od nieprzychylnych plotek na temat mężczyzny, a Julita z Florianem doprowadzili do ostrej konfrontacji z Filipem. Sprawy skomplikowały się jeszcze bardziej, gdy Eliza po wyjściu ze szpitala postanowiła definitywnie porzucić Bolesława, lecz nagła informacja o porwaniu Angeliki przez kiboli drastycznie zmieniła jej priorytety. Kobieta błagała Świdra o pomoc w zebraniu dwóch milionów złotych okupu, jednak on w odpowiedzi złożył jej bardzo niemoralną i dwuznaczną propozycję. W tym samym czasie zdeterminowany Borys odkrył, kto tak naprawdę stoi za zniknięciem dziewczyny i od razu zaczął potajemnie śledzić podejrzanego. Pozostaje zatem pytanie, co wydarzy się w kolejnym odcinku przy tak napiętej atmosferze.

"Pierwsza miłość" odc. 4211 - streszczenie

Grażyna żyje w ogromnym stresie, będąc przekonaną, że obecność Radka na konferencji doprowadzi do wizerunkowej katastrofy kliniki. Maja postanawia jednak zignorować stanowcze polecenia przełożonej i nie wyklucza go z udziału w wydarzeniu. W tym samym czasie Filip zaczyna dotkliwie odczuwać skutki swoich niedojrzałych czynów, zwłaszcza że Julita nie chce mieć z nim nic wspólnego. Sytuację pogarszają groźby Floriana dotyczące pozwu sądowego oraz widmo utraty pracy przez Radka. Dodatkowo przybity Filip zbyt późno odczytuje prośbę o ratunek od Borysa, co może mieć przykre konsekwencje. Tymczasem Darek manipuluje kibicami, by ci zaatakowali Bolesława, który nieświadomie planuje wykorzystać Elizę w swojej intrydze. Kobieta ma jednak własny pomysł na odzyskanie Angeliki i udaje się do Świdra z zamiarem spędzenia u niego nocy.

"Pierwsza miłość" odc. 4211 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Osoby zainteresowane dalszymi losami bohaterów nie muszą długo czekać na rozwiązanie aktualnych konfliktów. Serial regularnie pojawia się na antenie, oferując stałe pory emisji, co pozwala na spokojne śledzenie perypetii mieszkańców Wrocławia i Wadlewa. Najlepiej zarezerwować sobie czas późnym popołudniem, aby na spokojnie zasiąść przed ekranem i sprawdzić, jak potoczą się zapowiadane wątki. Produkcja jest dostępna dla szerokiego grona odbiorców w ogólnopolskiej telewizji. Premierowa emisja odcinka 4211 odbędzie się w czwartek 7 maja 2026 roku o godzinie 18:00 na kanale Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to produkcja, która od ponad dwóch dekad pokazuje losy bohaterów zamieszkujących Wrocław oraz podwrocławskie Wadlewo. W fabule znajdziemy niemal wszystko – od romantycznych uniesień, przez kryminalne zagadki, aż po codzienne problemy społeczne, z którymi mierzą się postacie. Przez lata obserwowaliśmy, jak Marysia i Kinga dojrzewają na ekranie, budując życie pełne niespodziewanych zwrotów akcji. Serial ten stał się dla wielu niemal codziennym towarzyszem, oferującym unikalne połączenie humoru i dramatu. W obsadzie tego serialu znajdują się m.in.:

- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler) - Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler) - Karol Strasburger (jako Karol Weksler) - Małgorzata Klara (jako Irena Raczek) - Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki) - Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek) - Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski) - Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska) - Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek) - Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas) - Jan Bielski (jako Arczi) - Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk) - Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk) - Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska) - Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo) - Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)