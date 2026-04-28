Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4209

W serialu "Pierwsza miłość" ostatnio działo się naprawdę sporo, a skomplikowane losy bohaterów po raz kolejny wystawiły ich lojalność na ciężką próbę. Jurek niespodziewanie postanowił odwiedzić Adriannę w Kołobrzegu, gdzie ku swojemu ogromnemu zaskoczeniu przyłapał narzeczoną na kłamstwie. W tym samym czasie Angelika dowiedziała się o nagłym wyjeździe Białego do Kosowa, więc posunęła się do oszustwa wobec strażnika w koszarach, byle tylko móc pożegnać się z ukochanym. Tymczasem Kalina rozpaczliwie szukała dowodów, które oczyściłyby ją z odpowiedzialności za katastrofę budowlaną, jednak jej sytuacja skomplikowała się przez bolesną przeszłość. Mikołaj, kierowany goryczą po odrzuceniu i utracie sprawności, podjął bowiem okrutną decyzję o zeznawaniu przeciwko niej, mimo że jako jedyny słyszał jej rozmowę z Sandrą. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Pierwsza miłość" odc. 4209 - streszczenie
Bolesław nie potrafi pogodzić się z nową sytuacją, w której żona i córka przestały ulegać jego presji i wymknęły się spod jego wpływu. Mężczyzna podejmuje próbę kontaktu z Elizą, jednak personel kliniki stanowczo odmawia mu dostępu do dziewczyny. W tym samym czasie Angelika przygotowuje się do nowego etapu w życiu i ma rozpocząć pracę w sklepie jubilerskim. Niestety, zanim dociera do swojego wynajętego mieszkania, zostaje porwana przez nieznanych sprawców. Równolegle Filip próbuje zagłuszyć ból po rozstaniu, nadużywając alkoholu i wdając się w przypadkowe relacje. Jego nieodpowiedzialne zachowanie doprowadza do tego, że pojawia się nietrzeźwy na praktykach w klinice, za co zostaje natychmiast wyrzucony. Na dodatek dochodzi do jego konfrontacji z Radkiem, która pociągnie za sobą poważne konsekwencje dla obu mężczyzn. Tymczasem Darek prowadzi niebezpieczną grę na dwa fronty, donosząc ojcu na kibiców Iskry, a jednocześnie podpowiadając im, jak skutecznie zastraszyć Bolesława.
"Pierwsza miłość" odc. 4209 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Losy mieszkańców Wrocławia i Wadlewa od lat przyciągają przed ekrany rzesze osób zainteresowanych ich codziennymi perypetiami. Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych wydarzeń w życiu Bolesława i Filipa, koniecznie zarezerwujcie sobie czas po południu. Produkcja jest emitowana regularnie na jednej z najpopularniejszych anten w kraju. Odcinek numer 4209 serialu "Pierwsza miłość" będzie można obejrzeć 5 maja 2026 roku. Emisja zaplanowana jest na godzinę 18:00 na kanale Polsat.
Polecany artykuł:
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
Serial "Pierwsza miłość" to już prawdziwa legenda polskiej telewizji, która bawi i wzrusza nas nieprzerwanie od 2004 roku. Razem z Marysią, Kingą i ich bliskimi przeżywamy wzloty i upadki, śledząc akcję toczącą się w tętniącym życiem Wrocławiu oraz spokojniejszym Wadlewie. Scenarzyści nie boją się mieszać wątków romantycznych z kryminalnymi, dzięki czemu w każdym tygodniu dzieje się coś ciekawego. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi historie o prawdziwym życiu, przyjaźni i trudnych wyborach. W obsadzie tego serialu znajdują się m.in.:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
- Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
- Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
- Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
- Jan Bielski (jako Arczi)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)