Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4209

W serialu "Pierwsza miłość" ostatnio działo się naprawdę sporo, a skomplikowane losy bohaterów po raz kolejny wystawiły ich lojalność na ciężką próbę. Jurek niespodziewanie postanowił odwiedzić Adriannę w Kołobrzegu, gdzie ku swojemu ogromnemu zaskoczeniu przyłapał narzeczoną na kłamstwie. W tym samym czasie Angelika dowiedziała się o nagłym wyjeździe Białego do Kosowa, więc posunęła się do oszustwa wobec strażnika w koszarach, byle tylko móc pożegnać się z ukochanym. Tymczasem Kalina rozpaczliwie szukała dowodów, które oczyściłyby ją z odpowiedzialności za katastrofę budowlaną, jednak jej sytuacja skomplikowała się przez bolesną przeszłość. Mikołaj, kierowany goryczą po odrzuceniu i utracie sprawności, podjął bowiem okrutną decyzję o zeznawaniu przeciwko niej, mimo że jako jedyny słyszał jej rozmowę z Sandrą. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Pierwsza miłość" odc. 4209 - streszczenie

Bolesław nie potrafi pogodzić się z nową sytuacją, w której żona i córka przestały ulegać jego presji i wymknęły się spod jego wpływu. Mężczyzna podejmuje próbę kontaktu z Elizą, jednak personel kliniki stanowczo odmawia mu dostępu do dziewczyny. W tym samym czasie Angelika przygotowuje się do nowego etapu w życiu i ma rozpocząć pracę w sklepie jubilerskim. Niestety, zanim dociera do swojego wynajętego mieszkania, zostaje porwana przez nieznanych sprawców. Równolegle Filip próbuje zagłuszyć ból po rozstaniu, nadużywając alkoholu i wdając się w przypadkowe relacje. Jego nieodpowiedzialne zachowanie doprowadza do tego, że pojawia się nietrzeźwy na praktykach w klinice, za co zostaje natychmiast wyrzucony. Na dodatek dochodzi do jego konfrontacji z Radkiem, która pociągnie za sobą poważne konsekwencje dla obu mężczyzn. Tymczasem Darek prowadzi niebezpieczną grę na dwa fronty, donosząc ojcu na kibiców Iskry, a jednocześnie podpowiadając im, jak skutecznie zastraszyć Bolesława.

"Pierwsza miłość" odc. 4209 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców Wrocławia i Wadlewa od lat przyciągają przed ekrany rzesze osób zainteresowanych ich codziennymi perypetiami. Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych wydarzeń w życiu Bolesława i Filipa, koniecznie zarezerwujcie sobie czas po południu. Produkcja jest emitowana regularnie na jednej z najpopularniejszych anten w kraju. Odcinek numer 4209 serialu "Pierwsza miłość" będzie można obejrzeć 5 maja 2026 roku. Emisja zaplanowana jest na godzinę 18:00 na kanale Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

Serial "Pierwsza miłość" to już prawdziwa legenda polskiej telewizji, która bawi i wzrusza nas nieprzerwanie od 2004 roku. Razem z Marysią, Kingą i ich bliskimi przeżywamy wzloty i upadki, śledząc akcję toczącą się w tętniącym życiem Wrocławiu oraz spokojniejszym Wadlewie. Scenarzyści nie boją się mieszać wątków romantycznych z kryminalnymi, dzięki czemu w każdym tygodniu dzieje się coś ciekawego. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi historie o prawdziwym życiu, przyjaźni i trudnych wyborach. W obsadzie tego serialu znajdują się m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)