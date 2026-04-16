Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4202

Wydarzenia w serialu "Pierwsza miłość" nabrały ostatnio zawrotnego tempa, a życie bohaterów skomplikowało się jeszcze bardziej niż zwykle. Emilka, po odkryciu bolesnej prawdy o Fryderyku i usłyszeniu jego oburzającej propozycji, udała się z Martą na trudną rozmowę z żoną mężczyzny. Obie kobiety usłyszały tam rzeczy, na które zupełnie nie były przygotowane. W tym samym czasie pomoc Kingi przy chorej Miszelce zakończyła się wybuchem paniki Jolki, która po powrocie do domu zastała puste mieszkanie. Paweł natomiast rozpoczął terapię u Ilony, gdzie doszło do pełnego napięcia spotkania z mężem Marysi, a Kacper po przejrzeniu jego karty medycznej odkrył w niej coś budzącego autentyczny lęk. Czas zatem sprawdzić, jakie będą dalsze losy tych wszystkich postaci.

"Pierwsza miłość" odc. 4202 - streszczenie

Decyzja Emilki o zwolnieniu się z fabryki staje się głównym tematem plotek wśród pracowników zakładu. Roztrzęsiona kobieta szuka wsparcia u Bartka i w jego obecności pozwala sobie na płacz, jednak on stara się zachować dystans, by nie popełniać błędów z przeszłości. W tym samym czasie Marysia prosi Kacpra, aby ze względu na dobro Julki otoczył Pawła opieką i wsparciem. Janek zauważa, że jego przyjaciel wciąż przegląda w telefonie zdjęcia swojej byłej ukochanej, więc przypomina mu, że kobieta zdążyła już ułożyć sobie życie z kimś innym. Tymczasem Pawłem zaczyna interesować się Dominika, co nie uchodzi uwadze otoczenia. Mikołaj rezygnuje z wycieczki do zoo z Kostkiem i Alanem, gdy dowiaduje się, że Kalina nie zamierza do nich dołączyć. Mężczyzna nie akceptuje faktu, że kobieta go unika, dlatego jedzie do niej na budowę, gdzie dochodzi do nieszczęśliwego wypadku.

"Pierwsza miłość" odc. 4202 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Widzowie, którzy chcą sprawdzić, jak potoczą się losy mieszkańców Wrocławia i Wadlewa, mogą śledzić produkcję na antenie głównego nadawcy. Serial jest emitowany regularnie w dni powszednie, co pozwala zachować ciągłość opowiadanej historii. Produkcja cieszy się stałą popularnością, a każdy nowy epizod przyciąga przed ekrany liczne grono odbiorców. Najbliższy odcinek o numerze 4202 zostanie wyemitowany 23 kwietnia 2026 o godzinie 18:00 na kanale Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to produkcja, która towarzyszy nam już od 2004 roku, przenosząc nas na przemian do gwarnego Wrocławia i spokojnego Wadlewa. Przez te wszystkie lata obserwowaliśmy, jak postacie dorastają, zakochują się i radzą sobie z codziennymi problemami. Fabuła sprawnie łączy wątki obyczajowe z elementami sensacyjnymi oraz komediowymi, dzięki czemu opowieść o grupie przyjaciół nigdy się nie nudzi. Scenarzyści nie boją się poruszać trudnych tematów społecznych, co sprawia, że losy Marysi i jej bliskich są tak autentyczne. W obsadzie tego serialu znajdują się m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)