Pierwsza miłość. Prawda o ojcostwie Poli wreszcie wyjdzie na jaw? Janek posunie się do podstępu - ZWIASTUN

Czy Janek z "Pierwszej miłości" jest ojcem Poli? Test DNA wszystko wyjaśni

W finale sezonu "Pierwszej miłości" Janek miał powód, by zwątpić w to, że Pola jest jego córką! Kiedy we Wrocławiu pojawił się dawny kolega Stańczuka, z którym pracował w Fajna TV, stało się jasne, że tego mężczyznę i Lilkę łączyło coś więcej, że byli kochankami. Nic dziwnego, że Janek wprost zapytał Lilkę, czy jest ojcem Poli. Po wszystkich kłamstwach byłej kochanki, która nie raz stosowała wobec niego emocjonalny szantaż, nie uwierzył w zapewnienia Lilki, że Pola jest jego córką.

Dlatego w odcinkach "Pierwszej miłości" po wakacjach Janek weźmie sprawy w swoje ręce i zrobi coś, co powinien był uczynić już dawno temu. Jak tylko Lilka wmówiła mu, że przespali się po służbowej imprezie, choć on niczego nie pamiętał, bo był kompletnie pijany.

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Kłamstwo Lilki nie wyjdzie na jaw w "Pierwszej miłości" po wakacjach

W tajemnicy przed Lilką na początku nowego sezonu "Pierwszej miłości" we wrześniu wykradnie z jej mieszkania smoczek Poli, żeby w ten sposób wykorzystać go jako próbkę do badania DNA. Wynik testu na ojcostwo, który Janek dostanie po kilku dniach nie pozostawi żadnych wątpliwości, kto jest ojcem córki Lilki.

- Pola jest moją córką... - potwierdzi Lilce, która będzie czekała w napięciu na to, co wykaże badanie DNA. Jakby miała na sumieniu coś znacznie więcej niż kłamstwa na temat dziecka.

- Dobrze, że w końcu do tego doszedłeś - powie z satysfakcją w głosie była kochanka Stańczuka.

Czy to oznacza, że w następnym sezonie "Pierwszej miłości" Janek nie uwolni się od Lilki, że nadal nie przejrzy na oczy i nie zorientuje się, jaką grę prowadzi przeciwko niemu manipulantka? Wszystko wyjaśni się dopiero późną jesienią.

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