Pierwsza miłość po wakacjach. Nikt nie wierzy Róży. Zostaje oskarżona o okrutną zemstę na Zenku w odcinku 4238

Pierwsza miłość. Zenek przyzna się, co zrobił z Kazanową! Nie będzie miał już wyjścia

„Pierwsza miłość” odc. 4238: Sąsiedzki lincz Róży – nikt nie wierzy w jej słowa

Reakcja mieszkańców Wadlewa na działania kobiety okaże się porażająca. Wadlewianie kategorycznie nie chcą wierzyć Róży i są głęboko oburzeni faktem, że zdecydowała się wydać Zenka organom ścigania. W powszechnej opinii społeczności wiejskiej jej zachowanie zostaje zinterpretowane nie jako walka o prawdę dla poszkodowanej Kazanowej, ale jako perfidna, okrutna i wyrachowana zemsta na mężczyźnie. Wieś solidaryzuje się z Zenkiem, całkowicie ignorując rozmiar jego wcześniejszej mistyfikacji i kłamstwa.

Sytuacja wokół kobiety staje się tak napięta, że dochodzi do aktów wandalizmu i publicznego piętnowania. Na witrynie sklepu należącego do Róży pojawia się ordynarny, wymalowany przez nieznanych sprawców napis „Kłamliwa świnia”. Ta jawna agresja ze strony sąsiadów uderzy w Różę z ogromną siłą, czyniąc z niej wyrzutka we własnej społeczności tylko dlatego, że nie zgodziła się na współudział w ukrywaniu przestępstwa.

„Pierwsza miłość” odc. 4238: Brak wsparcia ze strony najbliższych

Najbardziej bolesny dla Róży okaże się jednak fakt, że mur nieufności zacznie wyrastać także wewnątrz jej własnej rodziny. Choć Wiktoria lojalnie stara się bronić matki przed agresją otoczenia, to nawet w ich prywatnym kręgu dochodzi do bolesnych pęknięć. Nawet Olek jest bowiem zdania, że jego teściowa potrafi niezwykle sprytnie nagiąć prawdę do swoich własnych, prywatnych celów, co odbiera jej wiarygodność w jego oczach.

Brak zaufania ze strony zięcia stawia Różę w sytuacji niemal całkowitego osamotnienia. Walcząc o sprawiedliwość dla potrąconej Kazanowej, kobieta musi dźwigać ciężar oskarżeń o najgorsze intencje. Każdy jej krok jest teraz bacznie obserwowany i negatywnie oceniany przez wadlewską społeczność, która woli wygodne kłamstwo od bolesnej prawdy.

6

Sonda Czy oglądasz serial Pierwsza Miłość? Tak Nie Czasami