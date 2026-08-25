Pierwsza miłość po wakacjach. Kochański nie będzie się hamował. Powie Julicie, dlaczego tak bardzo mu się podoba [ZWIASTUN]

Kochański przejrzy układ Julity i Florka w 4239. odcinku „Pierwszej miłości”

Julita i Florian już w poprzednim sezonie "Pierwszej miłości" postanowili udawać przed Marcinem Kochańskim zakochaną parę, a w 4239. odcinku Florek zabierze dziewczynę na wspólny lunch z ojcem. Młodzi stażyści zrobią wszystko, by przekonać go, że łączy ich prawdziwe uczucie.

Kochański szybko zacznie jednak dostrzegać, że coś w ich zachowaniu nie pasuje. Przenikliwy lekarz przejrzy ich grę i wykorzysta chwilę, gdy syn nie będzie mógł interweniować, by skonfrontować się bezpośrednio z Julitą. Postawi ją pod ścianą i zażąda wyjaśnień.

Dla dziewczyny będzie to szczególnie trudna sytuacja, ponieważ układ z Florkiem może przynieść jej zawodowe korzyści, ale jednocześnie oznacza oszukiwanie wpływowego ojca jej rzekomego partnera.

W nowych odcinkach „Pierwszej miłości” Kochański zaskoczy Julitę swoimi słowami

To, co wydarzy się później, może jednak całkowicie zmienić atmosferę między Julitą a Kochańskim. Zwiastun powakacyjnych odcinków pokazuje ich kolejną rozmowę, podczas której mężczyzna nie będzie krył, że dziewczyna zrobiła na nim wrażenie.

- Taka mi się podobasz. Odważna jesteś. Świetnie. Odwaga i zdrowy egoizm.

Kochański wprost powie Julicie, jakie cechy szczególnie w niej docenia. Po wcześniejszej konfrontacji i odkryciu jej układu z Florkiem takie słowa mogą być dla niej sporym zaskoczeniem. Wygląda na to, że zamiast całkowicie przekreślić dziewczynę za udział w oszustwie, wpływowy lekarz dostrzeże w niej odwagę i determinację.

Kochański od początku pokazał, że potrafi wykorzystywać swoje wpływy

Marcin Kochański pojawił się w We-Medzie w 4224. odcinku „Pierwszej miłości”, aby walczyć o Floriana, którego wyrzucono z praktyk. Od początku nie zamierzał jednak prosić o zmianę decyzji. Wykorzystując swoją pozycję, zaczął wywierać presję na Grażynę i domagał się przywrócenia syna.

Przeciwko jego działaniom wystąpił Kacper, który nie chciał zgodzić się na powrót Florka i bronił zasad etyki lekarskiej. Sam Florian, mając wsparcie wpływowego ojca, zaproponował później Julicie układ, który doprowadził do ich wspólnego oszustwa.

11

Sonda Czy oglądasz serial Pierwsza Miłość? Tak Nie Czasami