Pierwsza miłość po wakacjach. Kinga będzie miała ochotę na gorący romans. Arek wykorzysta swoją szansę w 4243 odcinku - ZWIASTUN

Codzienność Marysi (Aneta Zając) i Kacpra (Damian Kulec), którzy wspólnie wychowują nastoletnią Julkę (Dąbrówka Kruk), została wystawiona na ogromną próbę, przez powrót Pawła (Mateusz Kościukiewicz) – dawnego partnera Marysi, który po latach spędzonych w kolumbijskim więzieniu wrócił z ogromnymi traumami. Sytuację skomplikowało pojawienie się jego brata, Mariusza, który próbuje panować nad całą sytuacją i pilnować, aby nie stała mu się krzywda. Do tego dochodzi zazdrość Kacpra i potrzeby Julki, która na długie lata straciła ojca. To wszystko sprawia, że Marysia ma mętlik w głowie.

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"Pierwsza miłość" odc. 4242: Marysia postanawia wyjechać

Czarę goryczy przeleje 4242. odcinek, w którym Mariusz ujawni niewygodne fakty, co doprowadzi do potężnej kłótni. Rozżalony Kacper wyjdzie, a zmęczona tym wszystkim Marysia uzna, że ma dość. Postanowi spakować walizki i wyjechać z Kingą (Aleksandra Zienkiewicz), aby w końcu nabrać niezbędnego dystansu od życiowego dramatu.

"Pierwsza miłość" odc. 4243: Kinga daje się ponieść emocjom

W 4243. odcinku przeniesiemy się do uroczego, ukrytego w lesie hoteliku, gdzie Marysia (Aneta Zając) i Kinga (Aleksandra Zienkiewicz) będą próbowały odpocząć z dala od wrocławskich problemów i miłosnych zawirowań. Szybko jednak okaże się, że ucieczka od kłopotów przyniesie zupełnie nowe, niespodziewane emocje. Wszystko za sprawą zatrudnionego na recepcji Arka. Przystojny mężczyzna od samego początku zwróci szczególną uwagę na Kingę i zacznie z nią flirtować.

"Pierwsza miłość" odc. 4243: Romans wisi w powietrzu?

Przełamując pierwsze lody, Arek zaproponuje Kindze wspólną, prywatną wyprawę w głąb lasu. Co ciekawe, wyraźne zainteresowanie ze strony personelu bardzo spodoba się kobiecie, która poczuje potrzebę oderwania się od szarej rzeczywistości i przeżycia czegoś ekscytującego. Romans z recepcjonistą zacznie wisieć w powietrzu, a Kinga z każdą chwilą będzie miała coraz większą ochotę na chwilę zapomnienia.

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