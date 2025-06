Pierwsza miłość

Pierwsza miłość po wakacjach. Kiedy nowy odcinek we wrześniu? Data premiery już ogłoszona? - ZWIASTUN, ZDJĘCIA

Kiedy "Pierwsza miłość" wróci na antenę Polsatu po przerwie wakacyjnej? Przez ponad dwa miesiące widzowie nie zobaczą nowych odcinków, ale już jest zwiastun następnego sezonu "Pierwszej miłości", który ujawnia co się wydarzy i jak potoczą się losy głównych bohaterów. Produkcja serialu już zapowiada odcinki na jesień, ale data ich premiery we wrześniu nie została jeszcze ogłoszona. Sprawdź, co już wiadomo, zobacz ZWIASTUN i ZDJĘCIA z nadchodzącego sezonu.