Pierwsza miłość. Artur i Berenika znów razem! Będą udawali małżeństwo - ZWIASTUN po wakacjach

W nowym sezonie "Pierwsza miłość" Artur (Łukasz Płoszajski) i Berenika (Maria Konarowska) poczują, jakby w ich przypadku nastąpił powrót do przeszłości. Fakt, że będą coraz bliżej, nie tylko podczas wspólnej pracy w firmie Wekslera (Karol Strasburger), wpłynie na dalszy przebieg wydarzeń i to, co wyniknie z ich relacji. Kiedy wydawało się, że Artur w końcu będzie prowadził spokojne życie u boku Doroty (Magdalena Wróbel), na horyzoncie pojawiła się jego była żona! W następnych odcinkach "Pierwszej miłości" po wakacjach dojdzie do tego, że Artur i Berenika będą udawali małżeństwo! Zobacz ZWIASTUN i sprawdź, co się wydarzy.