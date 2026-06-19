Pierwsza miłość po wakacjach. Kacper w tajemnicy faszeruje Pawła lekami! Szokujące kulisy leczenia w 4241 odcinku - ZWIASTUN

W 4233. odcinku "Pierwszej miłości" Paweł, próbując wrócić do normalności, doznał silnego ataku psychotycznego podczas pracy na złomowisku. Przerażony tym widokiem Mariusz, napędzany obsesyjną chęcią ochrony brata, podjął radykalną decyzję o wywiezieniu go z Wrocławia do swojego domu pod Poznaniem, odcinając go od dotychczasowego życia. Paweł, czując się osaczony przez chorobliwą kontrolę brata, zbuntował się i potajemnie zwrócił się o pomoc do Kacpra. Sytuacja wyjściowa przed nowym odcinkiem jest więc niezwykle napięta – Paweł trafia pod opiekę specjalistów, jednak cena za ten ratunek okazuje się ogromna. Między zdeterminowanym Mariuszem, który nie ufa wrocławskiemu otoczeniu brata, a lekarzami rodzi się potężny konflikt, w którym stawką jest zdrowie i wolność uwięzionego w psychicznym letargu Pawła.

Pierwsza miłość po wakacjach ZWIASTUN. Kamil zginie w Kosowie? Bartek wróci do Emilki!

"Pierwsza miłość" - streszczenie odcinka 4241

W 4241 odcinku emocje sięgną zenitu, gdy zdesperowany Mariusz wdziera się na oddział psychiatryczny. Mężczyzna od razu zauważa, że z jego bratem dzieje się coś bardzo złego – Paweł jest otumaniony, a kontakt z nim został całkowicie urwany. Mariusz głośno wyraża swoje pretensje, oskarżając personel o faszerowanie pacjenta zbyt silnymi medykamentami. Te drastyczne oskarżenia zmuszają Ilonę do natychmiastowego działania. Kobieta rozpoczyna wewnętrzne śledztwo i ku swojemu przerażeniu odkrywa, że Mariusz miał rację. Okazuje się, że to Kacper, działając w tajemnicy i bez jakiejkolwiek konsultacji, drastycznie zwiększył dawkę leków Pawła. Co najgorsze, przyparty do muru lekarz wcale nie zamierza się wycofać – uparcie wręcz żąda utrzymania tak silnej farmakoterapii, co budzi ogromny szok i niedowierzanie.

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