Małżeństwo Elizy (Anna-Maria Sieklucka) i Bolesława Olszewskich od lat przypominało pole bitwy, a najbardziej na tym ucierpiały ich dzieci. Porywczy charakter, manipulacje i emocjonalna przemoc ze strony mężczyzny doprowadziły do momentu, w którym miarka się przebrała. Eliza podjęła stanowczą decyzję o rozwodzie i rozpoczęła skrupulatną walkę o zabezpieczenie finansowe dla siebie i ich wspólnej córki, Angeliki (Patrycja Franczak). Konflikt osiągnie apogeum, gdy na jaw wyjdą głębokie sekrety – potajemne, intymne schadzki Elizy ze Świdrem, które Bolesław zapragnie bezlitośnie wykorzystać w sądzie.

Pierwsza miłość ZWIASTUN. Angelika w ciąży. Darek postrzeli ojca

Darek pociągnie za spust?

W zwiastunie do nowego sezonu "Pierwszej miłości" możemy zobaczyć mrożące krew w żyłach sceny dotyczące syna Bolesława, Darka. Mężczyzna, mając dość toksycznego ojca, niszczenia rodziny i ciągłych manipulacji, postanowi wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę. Darek z ciężkim sercem i naładowaną bronią w ręku wkroczy do domu Bolesława z jednym, jasnym zamiarem – chce zabić własnego ojca.

Jak wynika ze zwiastuna, w domu padną strzały i poleje się krew. Na miejsce błyskawicznie przyjedzie policja. Na ten moment produkcja trzyma widzów w ogromnej niepewności – nie wiadomo jeszcze, kto dokładnie ucierpiał, kto został ranny i czy Darek doprowadził swój krwawy plan do końca, pozbawiając Bolesława życia.

Kiedy nowy sezon "Pierwszej miłości"?

Po wakacyjnej przerwie serial „Pierwsza miłość” ponownie zagości na antenie Polsatu we wrześniu 2026 roku. Choć stacja nie podała jeszcze oficjalnej daty startu jesiennej ramówki, wiadomo, że premierowe odcinki pojawią się na początku września. Produkcja będzie emitowana od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00.

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