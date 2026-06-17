Pierwsza miłość po wakacjach. Bartek przyzna się Ilonie, co zrobił z Emilką! Zaskakująca reakcja przyjaciółki w 4242 odcinku - ZWIASTUN

Po wakacyjnej przerwie, w 4241. odcinku sielanka i ambitne plany o wspólnym gnieździe Bartka (Rafał Kwietniewski) oraz Ilony (Sylwia Gola) zaczną się gwałtownie sypać. Zakochana lekarka zderzy się z niezrozumiałą decyzją partnera, który zacznie kluczyć, szukać wymówek i nieoczekiwanie przełoży termin wspólnej przeprowadzki. Ilona nie będzie potrafiła pojąć, co stoi za tak nagłą zmianą frontu u mężczyzny, który jeszcze chwilę wcześniej pragnął wspólnego lokum. W jej głowie zaczną kiełkować bolesne podejrzenia. Nie będzie miała pojęcia, że za decyzją Bartka kryć się będzie potężny sekret – chwila słabości, do której dojdzie między nim a jego byłą żoną, Emilką (Anna Ilczuk). Sytuacja wyjściowa bohaterów stanie się skrajnie napięta - z jednej strony zobaczymy niczego nieświadomą, lecz pełną obaw Ilonę, z drugiej – rozdartego lekarza.

Pierwsza miłość po wakacjach ZWIASTUN. Kamil zginie w Kosowie? Bartek wróci do Emilki!

"Pierwsza miłość" odc. 4242: Bartek zawiedzie zaufanie Ilony

W 4242. odcinku skrywana prawda w końcu wyjdzie na jaw, uderzając w Ilonę (Sylwia Gola) ze zdwojoną siłą. Bartek (Rafał Kwietniewski) wreszcie zbierze się w sobie i zdobędzie na bolesną szczerość. Mężczyzna przyzna się partnerce do tego, co zaszło między nim a Emilką (Anna Ilczuk). Okaże się, że doszło do pocałunku. Nowa partnerka lekarza będzie absolutnie zdruzgotana i załamana tym wyznaniem. Jakby tego było mało, Miedzianowski od razu po tej skrajnie trudnej rozmowie chwyci za telefon i zadzwoni do byłej żony.

"Pierwsza miłość" odc. 4242: Bartek i Emilka wrócą do siebie?

Emilka (Anna Ilczuk) spotka się ze swoją bliską przyjaciółką Martą (Honorata Witańska). Zdezorientowana kobieta zwierzy się jej z tego, co tak naprawdę wydarzyło się niedawno między nią a Bartkiem. Marta, patrząc na całą sytuację z boku, oceni ją bardzo trzeźwo i pragmatycznie. Uzna, że skoro byłych małżonków wciąż tak silnie do siebie ciągnie i nie potrafią o sobie zapomnieć, to nie powinni marnować ani chwili więcej na udawanie, że nic ich nie łączy. Słowa przyjaciółki dadzą Emilce bardzo dużo do myślenia.

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