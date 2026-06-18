M jak miłość. Gra Adama Karskiego, ale kiedyś był zupełnie kimś innym! Mało kto pamięta, w jakiej roli wystąpił Patryk Szwichtenberg - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-06-18 13:02

Adam Karski z "M jak miłość" nie zawsze był tym, kim jest teraz. Zanim dwa lat temu Patryk Szwichtenberg dołączył do stałej obsady serialu jako komendant policji z Lipnicy, który ma za sobą trudną przeszłość, bo jako dziecko trafił do domu dziecka, ale wcześniej grał zupełnie innego bohatera. Wielu widzów "M jak miłość" może się zdziwić, że już cztery lata temu nie jako Adam Karski, ale tajemniczy Karoli pojawił się w Grabinie w siedlisku. I dał się mocno we znaki wielu osobom. Zobacz ZDJĘCIA i sprawdź, jak wyglądał wtedy Patryk Szwichtenberg.

Początki Adama Karskiego w "M jak miłość". Tak pojawił się w życiu Natalki

Adam Karski debiutował w "M jak miłość" w 1780 odcinku, który został wyemitowany w grudniu 2024 roku. Właśnie wtedy Natalka Mostowiak (Dominika Suchecka) pojechała na zjazd wychowanków domu dziecka w Józefowie i poznała tam Adama. Nie miała jeszcze pojęcia, że nieco tajemniczy mężczyzny, który tak jak ona wychował się w sierocińcu, spędził tam dwa lata po śmierci rodziców, to obecny komendant policji z posterunku w Lipnicy, a więc jej szef!

Nigdy też w "M jak miłość" nie był rozbudowany wątek przeszłości Adama, jego prywatnego życia i dalszej rodziny, a przecież jest kuzynem Jakuba Karskiego (Krzysztof Kwiatkowski) z Gdańska. Relacje Karskich, którzy nigdy się nie spotykają, są mocno podejrzane. Tak samo zagadkowy był inny bohater, którego Patryk Szwichtenberg grał w "M jak miłość" zanim został Adamem Karskim. 

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Patryk Szwichtenberg w podwójnej roli w "M jak miłość". Nie zawsze grał Adama Karskiego

Przypomnijmy, że już ponad 4 lata temu, dokładnie w grudniu 2022 roku, do siedliska w Grabinie, którego właścicielką wówczas była Magda Budzyńska (Anna Mucha) zawitał dość specyficzny klient o imieniu Karol. W tej roli wystąpił właśnie Patryk Szwichtenberg.

Jego pobyt w pensjonacie w 1695 odcinku "M jak miłość" zbiegł się w czasie z wyjazdem Magdy z Grabiny, która mocno przeżywała rozstanie z Andrzejem (Krystian Wieczorek). Obsługą gościa zajęli się Zduńscy! Ale Kinga (Katarzyna Cichopek) i Piotrek (Marcin Mroczek) nie dali rady sprostać oczekiwaniom Karola, który skarżył się dosłownie na wszystko. Był tak niezadowolony z pobytu w siedlisku, że chciał oczernić pensjonat Magdy w internecie. I wtedy do akcji wkroczyła Marysia (Małgorzata Pieńkowska), która udając klientkę siedliska, przekonała czepliwego Karola, że powinien się cieszyć urokami Grabiny, a nie tylko narzekać. 

Patryk Szwichtenberg jako Karol w "M jak miłość" był łudząco podobny do Adama Karskiego. Jedyna różnica to okulary, który nosił bohater w tym jednym odcinku. 

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Patryk Szwichtenberg w dwóch wcieleniach: po lewej jako tajemniczy Karol w okularach, z zaciętą miną, w pasiastym podkoszulku, a po prawej jako uśmiechnięty komendant policji Adam Karski w granatowym mundurze, z odznakami na pagonach i napisem POLICJA. Aktor występuje w M jak miłość, o czym można przeczytać na Super Seriale.
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