Pierwsza miłość, odcinek 4294: Oskarżenia zniszczą przyjaźń Marysi i Kingi. Dojdzie do kolejnej awantury - ZDJĘCIA

Kinga oskarży Marysię o donos na policję w 4294. odcinku „Pierwszej miłości”

Relacja Marysi i Kingi mocno ucierpi z powodu sprawy Maćka. Kobiety będą inaczej oceniały postępowanie nastolatka, a ich odmienne podejście doprowadzi do otwartego konfliktu. Kinga uzna, że Marysia stoi za powiadomieniem policji. Nie będzie chciała słuchać wyjaśnień i w złości zerwie z nią wszelki kontakt.

Marysia nie zamierza jednak brać na siebie odpowiedzialności za sytuację. Będzie uważała, że Maciek musi ponieść konsekwencje tego, co zrobił. Nie zgodzi się więc na przeprosiny tylko po to, by uspokoić Kingę. Dla niej sprawa nie będzie sprowadzała się do lojalności wobec przyjaciółki. Będzie chodziło przede wszystkim o odpowiedzialność za zachowanie chłopaka.

Próba pogodzenia przyjaciółek zakończy się awanturą w 4294. odcinku „Pierwszej miłości”

Marta i Emilka zauważą, że konflikt między Marysią i Kingą wymyka się spod kontroli. Postanowią wkroczyć do akcji i spróbować pogodzić skłócone przyjaciółki. Ich dobre intencje nie wystarczą jednak, by doprowadzić do porozumienia. Zamiast spokojnej rozmowy dojdzie do kolejnej kłótni, która jeszcze bardziej skomplikuje sytuację.

Problemy przyjaciółek zaczęły się po wydarzeniach związanych z Maćkiem. W 4292. odcinku chłopak pokazał bratu nagranie, w którym przyznał się do tego, co zrobił. Janek i Tomek namawiali go, by powiedział prawdę Julce. W 4293. odcinku Maciek zamknął się w sobie, a wieczorem w jego domu pojawiła się policja. Marysia i Kinga nie potrafiły wtedy znaleźć wspólnego języka.

Teraz konflikt przeniesie się bezpośrednio na ich przyjaźń. Kinga będzie czuła się zdradzona, a Marysia nie będzie chciała rezygnować ze swojego stanowiska. Nie wiadomo jeszcze, czy kobiety zdołają odbudować relację. W 4294. odcinku ich pojednanie okaże się znacznie trudniejsze, niż zakładały Marta i Emilka.

„Pierwsza miłość” – emisja 4294. odcinka

Odcinek 4294. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w czwartek, 26 listopada 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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