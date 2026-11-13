Pierwsza miłość, odcinek 4293: Policja przyjdzie po Maćka, a Kinga i Marysia będą wstrząśnięte! Koniec z ukrywaniem prawdy - ZDJĘCIA

Policja przyjdzie po Maćka w 4293. odcinku „Pierwszej miłości”

Maciek nie będzie umiał poradzić sobie z sytuacją, w której się znalazł. Po tym, co zrobił, chłopak zamknie się w sobie. Nie będzie potrafił znaleźć wspólnego języka z bliskimi, a napięcie w domu dodatkowo zwiększy konflikt między Marysią i Kingą. Wieczorem sprawa przybierze poważniejszy obrót – po Maćka przyjdzie policja.

Wizyta funkcjonariuszy nie będzie przypadkowa. W 4292. odcinku Maciek pokazał bratu nagranie, na którym wyznał prawdę o swoim postępowaniu. Był skruszony i załamany, a Janek (Maciej Mikołajczyk) oraz Tomek próbowali go wesprzeć. Jednocześnie przekonywali go, że powinien powiedzieć Julce prawdę. Maciek zdecydował się na rozmowę z dziewczyną, choć był przekonany, że ją straci.

W 4293. odcinku „Pierwszej miłości” Marysia i Kinga nie staną po tej samej stronie

Postępowanie Maćka doprowadzi do poważnego kryzysu w relacji dwóch przyjaciółek. Kinga będzie chciała bronić syna, natomiast Marysia uzna, że chłopak powinien ponieść konsekwencje. Ich odmienne stanowiska sprawią, że nie będą potrafiły ze sobą rozmawiać. Dla Marysi najważniejsze będzie to, by nie bagatelizować tego, co się wydarzyło. Kinga nie będzie natomiast gotowa przyjąć tak surowej oceny własnego dziecka.

W 4294. odcinku konflikt jeszcze się zaostrzy. Kinga uzna, że to Marysia zawiadomiła policję, i zerwie z nią kontakt. Próby pogodzenia kobiet podejmą Marta (Honorata Witańska) i Emilka (Anna Ilczuk), ale ich interwencja zakończy się kolejną awanturą. Wizyta policji w domu Maćka będzie więc częścią kryzysu, który dotknie nie tylko nastolatka, lecz także jego najbliższych.

„Pierwsza miłość” – emisja 4293. odcinka

Odcinek 4293. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w środę, 25 listopada 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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