M jak miłość, odcinek 1961: Stanowcza decyzja Joanny. Każe Arturowi decydować o ich przyszłości – ZDJĘCIA

Joanna postawi Arturowi sprawę jasno w 1957 odcinku "M jak miłość". Chce wspólnego życia

Joanna będzie naciskała na Artura, by wreszcie określił, czego chce od ich związku. Nie wystarczy jej, że lekarz zakończył małżeństwo z Marysią i opuścił dom. Kobieta będzie oczekiwała kolejnego kroku, czyli decyzji, która potwierdzi, że Rogowski naprawdę chce z nią być. Będzie chciała, by Artur wprowadził się do niej i przestał odkładać ich wspólne plany na później. Dla Joanny liczyć się będzie przede wszystkim to, co czeka ją i Artura. Nie będzie chciała bez końca dostosowywać się do sytuacji lekarza ani czekać, aż ten upora się ze wszystkimi konsekwencjami rozstania. Tymczasem dla Rogowskiego sprawa nie jest tak prosta. Choć jego małżeństwo z Marysią praktycznie dobiegło końca, wciąż pozostaje ojcem Basi (Karina Woźniak) i Agnes (Amanda Mincewicz), które bardzo przeżyły rozpad rodziny.

Marysia oddała Arturowi obrączkę. Nie chciała ratować małżeństwa

Próba ratowania związku Rogowskich nie przyniosła rezultatu. Artur pojechał za Marysią na Mazury, licząc na to, że uda mu się jeszcze przekonać żonę do dania ich małżeństwu kolejnej szansy. Marysia nie chciała jednak wracać do tego, co było. Oddała mężowi obrączkę, dając mu do zrozumienia, że nie zamierza kontynuować wspólnego życia. W 1961 odcinku "M jak miłość" podejmie kolejny krok i postanowi złożyć pozew o rozwód, gdy zobaczy Artura z Joanną...

Odejście ojca szczególnie mocno przeżyła Basia. Dziewczyna wpadła w histerię, gdy Artur opuszczał dom na dobre. Agnes również nie potrafiła przejść obojętnie obok decyzji ojca. Joanna będzie jednak skupiona przede wszystkim na tym, by Rogowski wreszcie zdecydował o ich przyszłości. Nie będzie chciała, by rodzinne sprawy Artura wciąż wpływały na to, kiedy będą mogli zacząć wspólne życie.

Napad na Agnes wstrząśnie rodziną Rogowskich w 1961 odcinku "M jak miłość"

W tym samym czasie dojdzie do tragedii, która całkowicie zmieni sytuację w rodzinie. Basia i Agnes wyruszą samochodem do Gródka, ale po drodze zostaną zaatakowane przez bandytę. Agnes zostanie brutalnie pobita i porzucona nad rzeką, a Basia niemal natychmiast wezwie pomoc. Młoda lekarka przeżyje, ale jej stan będzie ciężki i trafi do szpitala... Póżniej przy Agnes będą czuwać Marysia i Artur. Wspólna troska o córkę lekarza zbliży ich do siebie, choć nie oznacza to powrotu do małżeństwa. Joanna poczuje sporą zazdrość i wcale jej się to nie spodoba.

Kiedy 1961 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1961 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 30 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.