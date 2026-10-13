Pierwsza miłość, odcinek 4276: Darek wyjdzie z aresztu i ruszy prosto do Iskry, Eliza znajdzie sposób by uratować klub – ZDJĘCIA

Eliza zawalczy o przyszłość Iskry w 4276. odcinku „Pierwszej miłości”

Eliza nie zamierza ograniczać się do wykonywania poleceń w klubie. W 4269. odcinku „Pierwszej miłości” szybko upora się z papierkową robotą, którą Borys próbował ją zniechęcić do pracy. Kobieta zacznie też ustalać własne zasady, choć jej obecność nie spodoba się wszystkim. Trener Koczarski (Andrzej Nejman) będzie sceptycznie nastawiony do nowej osoby w zarządzie, a Kamila (Monika Daukszo), zacznie postrzegać Elizę jako rywalkę.

W 4276. odcinku Eliza skupi się na usprawnieniu działania drużyny Iskry. Na jej drodze stanie jednak Borys, który będzie lekceważył kolejne propozycje i tłumaczył brak możliwości finansowych klubu. Zamiast rezygnować, Eliza postanowi znaleźć sponsora, który pomoże rozwiązać problem pieniędzy. Samodzielnie rozpocznie poszukiwania i spróbuje zdobyć środki potrzebne na dalsze funkcjonowanie Iskry.

Darek wyjdzie z aresztu i pojawi się w Iskrze w 4276. odcinku „Pierwszej miłości”

Darek opuści areszt, do którego trafił po tym, jak postrzelił swojego ojca z broni palnej w klatkę piersiową. Syn Bolesława swoje pierwsze kroki skieruje do klubu, który Eliza i Borys starają się utrzymać na powierzchni pomimo sporych problemów finansowych. Czy Darek ma dobre zamiary wobec Iskry i zarządzających nią osób, czy będzie się starał pokrzyżować ich plany dotyczące ratowania klubu? W 4277. odcinku zobaczymy jak kamery monitoringu uchwycą zakapturzoną postać, która będzie zachowywać się w bardzo podejrzany sposób.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4276. odcinka

Odcinek 4276. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w piątek, 30 października 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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