Spokojne życie mieszkańców Wadlewa legło w gruzach, gdy Karolina Kazanowa zaginęła w drodze powrotnej ze spotkania Koła Gospodyń Wiejskich. Solidarne przeczesywanie okolicy przez całą wieś przez długie tygodnie nie przynosiło przełomu, a atmosfera zagęściła się, gdy w odcinku 4226 w świetlicy rozdzwonił się telefon, a po drugiej stronie odezwał się Miron – nastoletni, niepełnosprawny intelektualnie syn Zenka. Jego silna reakcja na nazwisko zaginionej wywołała chaos. Niepokój rósł i w odcinku 4232 sierżant Kargulewicz ponowił przesłuchanie chłopca, którego chaotyczne słowa ojciec tłumaczył urojeniami. Sytuacja wymknęła się spod kontroli, gdy pod koniec 4232. odcinka Miron uciekł i brutalnie zaatakował w lesie Seweryna, co w kolejnym, 4233. odcinku zmusiło przypartego do muru Zenka do wyznania Róży całej prawdy o losie Kazanowej. Wstrząśnięta kobieta postawiła sprawę na ostrzu noża, dając mu 24 godziny na zgłoszenie się na policję.

Pierwsza miłość. Emilka odkryje, że Fryderyk ma żonę i dzieci. Pierwsze spotkanie Julki z Pawłem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Pierwsza miłość" odc. 4234: Zenek żegna się z synem Mironem

W 4234. odcinku czas dany Zenkowi nieubłaganie dobiega końca, a Róża bezlitośnie ciśnie mężczyznę, nie pozostawiając mu żadnego pola do manewru. Pod wpływem ogromnej, wręcz paraliżującej presji, Zenek decyduje się na dramatyczne pożegnanie ze swoim synem, Mironem, co z pewnością na zawsze zmieni losy ich rodziny. Jakie faktycznie sekrety skrywa Zenek?

"Pierwsza miłość" odc. 4234: Seweryna czeka identyfikacja zwłok

potężny cios spada na pogrążonego w żałobie Seweryna. Na komendę policji napływa tragiczna, mrożąca krew w żyłach wiadomość z Wrocławia. Tamtejsze służby wyłowiły z Odry ciało nieznanej kobiety. Ponieważ szczegółowy rysopis wyłowionej z rzeki zmarłej przerażająco dokładnie zgadza się z wyglądem zaginionej Kazanowej, policja natychmiast alarmuje męża. Choć na tym etapie to wciąż tylko przypuszczenia oparte na podobieństwie, przerażony Seweryn musi brać pod uwagę każdy, nawet ten najgorszy scenariusz. Wspierany przez wiernego Śmiałka, natychmiast rusza w drogę do wrocławskiego zakładu medycyny sądowej, by zmierzyć się z niepewnością i dokonać oficjalnego rozpoznania zwłok.

6

Sonda Czy oglądasz serial Pierwsza Miłość? Tak Nie Czasami

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4234. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 10 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Barwy Szczęścia", "Na Wspólnej" a może "Pierwsza Miłość"? Dopasuj bohatera do odpowiedniego serialu

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują: