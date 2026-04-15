Pierwsza miłość, odcinek 4201: Kacper znajduje w karcie medycznej Pawła coś, co budzi w nim prawdziwy lęk - ZDJĘCIA

Emocje w serialu "Pierwsza miłość" sięgają zenitu, a ostatni odcinek dostarczył nam prawdziwego rollercoastera uczuć i dramatycznych zwrotów akcji. Paweł, przeżywający poważny kryzys, wymknął się z mieszkania, zmuszając zaniepokojonych Artura i Bartka do rozpoczęcia poszukiwań na ulicach Wrocławia. W Wadlewie z kolei Adrianna dała Jurkowi więcej czasu na pozamykanie spraw, ale on wciąż wahał się z podjęciem ostatecznej decyzji o wyjeździe. Największy cios spadł jednak na Emilkę, która postanowiła na własne oczy zweryfikować zdradę Fryderyka i przekonała się, że prawda jest znacznie bardziej bolesna, niż przypuszczała. Poprzedni epizod pozostawił nas z wieloma niedomkniętymi sprawami i złamanymi sercami, więc czego możemy spodziewać się tym razem?

"Pierwsza miłość" odc. 4201 - streszczenie

Odkrycie prawdy na temat Fryderyka wprawia Emilkę w prawdziwe osłupienie, a sytuację pogarsza jeszcze oburzająca propozycja, którą od niego otrzymuje. Postanawia nie zostawiać tak tej sprawy i razem z Martą udaje się na konfrontację z jego żoną. Niestety, żadna z kobiet nie jest gotowa na rewelacje, które tam usłyszy. W międzyczasie Kinga oferuje Joli pomoc w opiece nad chorą Miszelką, na co ta niechętnie przystaje, co prowadzi do dramatycznych chwil paniki, gdy mieszkanie okazuje się puste. Równolegle Paweł rozpoczyna terapię u Ilony, gdzie nieoczekiwanie spotyka Kacpra, obecnego męża Marysi, a ich spotkanie obfituje w napięcie, po którym Kacper odkrywa w jego dokumentacji medycznej coś, co napawa go autentycznym przerażeniem.

"Pierwsza miłość" odc. 4201 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się, aby zobaczyć, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco i obfituje w zwroty akcji, których nie można przegapić. Warto już teraz zarezerwować sobie czas na seans i przygotować się na kolejną dawkę wrażeń. Premierowa emisja 4201 odcinka serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się w środę, 22 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie serialowej, który od 2004 roku niezmiennie gości w domach milionów widzów. Produkcja w unikalny sposób łączy losy bohaterów z tętniącego życiem Wrocławia i malowniczego Wadlewa, serwując widzom mieszankę romansu, komedii i sensacji. Twórcy nie boją się również poruszać ważnych tematów społecznych, dzięki czemu serial od lat pozostaje aktualny i bliski sercom fanów. W serialu występują m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

