Pierwsza miłość, odcinek 4201: Kacper znajduje w karcie medycznej Pawła coś, co budzi w nim prawdziwy lęk - ZDJĘCIA

Spis treści
Emocje w serialu "Pierwsza miłość" sięgają zenitu, a ostatni odcinek dostarczył nam prawdziwego rollercoastera uczuć i dramatycznych zwrotów akcji. Paweł, przeżywający poważny kryzys, wymknął się z mieszkania, zmuszając zaniepokojonych Artura i Bartka do rozpoczęcia poszukiwań na ulicach Wrocławia. W Wadlewie z kolei Adrianna dała Jurkowi więcej czasu na pozamykanie spraw, ale on wciąż wahał się z podjęciem ostatecznej decyzji o wyjeździe. Największy cios spadł jednak na Emilkę, która postanowiła na własne oczy zweryfikować zdradę Fryderyka i przekonała się, że prawda jest znacznie bardziej bolesna, niż przypuszczała. Poprzedni epizod pozostawił nas z wieloma niedomkniętymi sprawami i złamanymi sercami, więc czego możemy spodziewać się tym razem?
"Pierwsza miłość" odc. 4201 - streszczenie
Odkrycie prawdy na temat Fryderyka wprawia Emilkę w prawdziwe osłupienie, a sytuację pogarsza jeszcze oburzająca propozycja, którą od niego otrzymuje. Postanawia nie zostawiać tak tej sprawy i razem z Martą udaje się na konfrontację z jego żoną. Niestety, żadna z kobiet nie jest gotowa na rewelacje, które tam usłyszy. W międzyczasie Kinga oferuje Joli pomoc w opiece nad chorą Miszelką, na co ta niechętnie przystaje, co prowadzi do dramatycznych chwil paniki, gdy mieszkanie okazuje się puste. Równolegle Paweł rozpoczyna terapię u Ilony, gdzie nieoczekiwanie spotyka Kacpra, obecnego męża Marysi, a ich spotkanie obfituje w napięcie, po którym Kacper odkrywa w jego dokumentacji medycznej coś, co napawa go autentycznym przerażeniem.
"Pierwsza miłość" odc. 4201 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się, aby zobaczyć, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco i obfituje w zwroty akcji, których nie można przegapić. Warto już teraz zarezerwować sobie czas na seans i przygotować się na kolejną dawkę wrażeń. Premierowa emisja 4201 odcinka serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się w środę, 22 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie serialowej, który od 2004 roku niezmiennie gości w domach milionów widzów. Produkcja w unikalny sposób łączy losy bohaterów z tętniącego życiem Wrocławia i malowniczego Wadlewa, serwując widzom mieszankę romansu, komedii i sensacji. Twórcy nie boją się również poruszać ważnych tematów społecznych, dzięki czemu serial od lat pozostaje aktualny i bliski sercom fanów. W serialu występują m.in.:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
- Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
- Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
- Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
- Jan Bielski (jako Arczi)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)