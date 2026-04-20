Pierwsza miłość, odcinek 4196: Bolesław w tarapatach! Kto stoi za pożarem samochodu i psuje interesy klubu?

W poprzednim odcinku (4195) W poprzednim odcinku Oskar z nieufnością obserwował relacje Mikołaja z Kaliną, a Alan prosił go o spokój, by nie zepsuć układu z Kostkiem. Jędrek musiał zająć się zmarłym, swoim dawnym prześladowcą, i nie radził sobie ze wspomnieniami, lecz niespodziewanie pomogła mu Klaudia. Paweł wrócił do hotelu z don Jose, a Janek i Artur, z pomocą Emanuela, przygotowali prywatny samolot do ucieczki z Kolumbii. Marysia poznała prawdę o Pawle i po latach ruszyła na lotnisko, by go zobaczyć.

Pierwsza miłość. Paweł umrze w więzieniu? Filip zniszczy miłość Angeliki i Białego

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4196

Paweł wrócił, ale jest cieniem człowieka, którego wszyscy pamiętają. Zaszczuty, pełen lęków, budzi się w nocy z krzykiem. Dzwoni do Marysi i prosi o spotkanie. Kacper zaczyna rozumieć, że między jego żoną a Pawłem ciągle może tlić się uczucie. Choć Alan najchętniej odpuściłby już sprawę palasytu i Jamesa, ten ostatni nie daje o sobie zapomnieć – wciąż wydzwania i pisze do Igi. Alan ma dość i konfrontuje go w planetarium. Dochodzi do szarpaniny, przy okazji której James orientuje się, że Alan i Marcelina się znają. Bojąc się, że knują coś razem, zaczyna grozić swojej dawnej współpracownicy. Personel kliniki nie dopuszcza Bolesława do żony. Jednocześnie terapeutka przekonuje Elizę, by zgłosiła na policję przemoc, jakiej doświadcza w domu. Bolesław tymczasem mierzy się jeszcze z innym problemem: ktoś przepłoszył ewentualnego kupca klubu, podpalając jego samochód. Podejrzenie pada na Borysa.

10

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4196. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 15 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)

Sonda Czy oglądasz serial Pierwsza Miłość? Tak Nie Czasami