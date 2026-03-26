Pierwsza miłość, odcinek 4188: Niepokojące zachowanie Jamesa. Iga ma powody, aby mu nie ufać

W poprzednim odcinku „Pierwszej miłości” (4187) po wprowadzeniu się Jolki z Miszelką w domu Żukowskich narastała nerwowa ostrożność. Tomek i Jola starali się nie angażować Kingi w opiekę nad dzieckiem, co szybko wyczuła i przeżyła Kinga. Jurek kupował działkę i planował oświadczyny. Adrianna, doceniona za zasługi w sprawie Mateusza Stika, otrzymała wyjątkową propozycję od dowództwa. Artur w Bogocie czekał z przekazaniem pieniędzy, dopóki nie upewni się, że Paweł ma się dobrze, a Emanuel usłyszał, że Polak może nie żyć.
„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4188
Emanuel rezygnuje ze współpracy z Jankiem i Arturem. Rozgrywka między nimi a kolumbijską mafią to dla niego zbyt ryzykowna gra, boi się o swoją rodzinę. Tymczasem Gloria – kobieta ze świty Don Josego – w tajemnicy przed mocodawcą obiecuje przekazać Polakom informacje o Pawle. Ale nie za darmo – w zamian Janek ma jej pomóc w ucieczce z Kolumbii. Iga postanawia odkryć, kto wrobił Alana w kradzież meteorytu. James deklaruje pomoc w dotarciu do nagrań z monitoringu. Jednak jego zachowanie podczas śledztwa w planetarium zaczyna budzić w Idze wątpliwości. Angelika dostaje wiadomość, że jej wyniki są dobre i wkrótce może wracać do domu. Filip ma przygotować dla niej pokój i pomóc w przeprowadzce. Białemu nie podoba się ten pomysł, nie wierzy w dobre intencje przyjaciela. Angelika prosi matkę, żeby na razie nie zdradzała jej zamiarów ojcu, Eliza ma jednak inny plan.
"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4188. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 2 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)