Pierwsza miłość, odcinek 4188: Niepokojące zachowanie Jamesa. Iga ma powody, aby mu nie ufać

Joanna Dembek
2026-03-26 11:30

„Pierwsza miłość” to kultowa produkcja, która od lat wzrusza widzów losami bohaterów uwikłanych w miłosne intrygi i rodzinne dramaty. Walka o szczęście i nagłe zwroty akcji to ich codzienność. Kolejne emocje czekają na fanów już 2 kwietnia, kiedy to na antenie Polsatu zostanie wyemitowany 4188. odcinek.

Uśmiechnięty James w beżowej marynarce i granatowej koszuli patrzy w prawo, obok niego znajduje się Iga z zamyśloną miną, ubrana w jasnoszarą bluzę, z widoczną biżuterią.

i

W poprzednim odcinku „Pierwszej miłości” (4187) po wprowadzeniu się Jolki z Miszelką w domu Żukowskich narastała nerwowa ostrożność. Tomek i Jola starali się nie angażować Kingi w opiekę nad dzieckiem, co szybko wyczuła i przeżyła Kinga. Jurek kupował działkę i planował oświadczyny. Adrianna, doceniona za zasługi w sprawie Mateusza Stika, otrzymała wyjątkową propozycję od dowództwa. Artur w Bogocie czekał z przekazaniem pieniędzy, dopóki nie upewni się, że Paweł ma się dobrze, a Emanuel usłyszał, że Polak może nie żyć.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4188

Emanuel rezygnuje ze współpracy z Jankiem i Arturem. Rozgrywka między nimi a kolumbijską mafią to dla niego zbyt ryzykowna gra, boi się o swoją rodzinę. Tymczasem Gloria – kobieta ze świty Don Josego – w tajemnicy przed mocodawcą obiecuje przekazać Polakom informacje o Pawle. Ale nie za darmo – w zamian Janek ma jej pomóc w ucieczce z Kolumbii. Iga postanawia odkryć, kto wrobił Alana w kradzież meteorytu. James deklaruje pomoc w dotarciu do nagrań z monitoringu. Jednak jego zachowanie podczas śledztwa w planetarium zaczyna budzić w Idze wątpliwości. Angelika dostaje wiadomość, że jej wyniki są dobre i wkrótce może wracać do domu. Filip ma przygotować dla niej pokój i pomóc w przeprowadzce. Białemu nie podoba się ten pomysł, nie wierzy w dobre intencje przyjaciela. Angelika prosi matkę, żeby na razie nie zdradzała jej zamiarów ojcu, Eliza ma jednak inny plan.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4188. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek,  2 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
