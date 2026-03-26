Pierwsza miłość, odcinek 4188: Niepokojące zachowanie Jamesa. Iga ma powody, aby mu nie ufać

W poprzednim odcinku „Pierwszej miłości” (4187) po wprowadzeniu się Jolki z Miszelką w domu Żukowskich narastała nerwowa ostrożność. Tomek i Jola starali się nie angażować Kingi w opiekę nad dzieckiem, co szybko wyczuła i przeżyła Kinga. Jurek kupował działkę i planował oświadczyny. Adrianna, doceniona za zasługi w sprawie Mateusza Stika, otrzymała wyjątkową propozycję od dowództwa. Artur w Bogocie czekał z przekazaniem pieniędzy, dopóki nie upewni się, że Paweł ma się dobrze, a Emanuel usłyszał, że Polak może nie żyć.

Pierwsza miłość ZWIASTUN. Paweł odnaleziony w więzieniu w Kolumbii! Janek go rozpozna

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4188

Emanuel rezygnuje ze współpracy z Jankiem i Arturem. Rozgrywka między nimi a kolumbijską mafią to dla niego zbyt ryzykowna gra, boi się o swoją rodzinę. Tymczasem Gloria – kobieta ze świty Don Josego – w tajemnicy przed mocodawcą obiecuje przekazać Polakom informacje o Pawle. Ale nie za darmo – w zamian Janek ma jej pomóc w ucieczce z Kolumbii. Iga postanawia odkryć, kto wrobił Alana w kradzież meteorytu. James deklaruje pomoc w dotarciu do nagrań z monitoringu. Jednak jego zachowanie podczas śledztwa w planetarium zaczyna budzić w Idze wątpliwości. Angelika dostaje wiadomość, że jej wyniki są dobre i wkrótce może wracać do domu. Filip ma przygotować dla niej pokój i pomóc w przeprowadzce. Białemu nie podoba się ten pomysł, nie wierzy w dobre intencje przyjaciela. Angelika prosi matkę, żeby na razie nie zdradzała jej zamiarów ojcu, Eliza ma jednak inny plan.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Kolejny, 4188. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 2 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Barwy Szczęścia", "Na Wspólnej" a może "Pierwsza Miłość"? Dopasuj bohatera do odpowiedniego serialu

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)