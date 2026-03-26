Pierwsza miłość, odcinek 4188: Iga kontynuuje śledztwo w sprawie kradzieży meteorytu. Jej podejrzenia zaczyna wzbudzać James - ZDJĘCIA

2026-03-26 10:23

Nadchodzi 4188. odcinek serialu „Pierwsza miłość”, a w nim emocje sięgną zenitu! Sytuacja w Kolumbii przybierze nieoczekiwany obrót, gdy pojawi się szansa na zdobycie informacji o Pawle od kogoś z bliskiego otoczenia Don Josego. Tymczasem we Wrocławiu Iga zacznie mieć poważne wątpliwości co do szczerych intencji Jamesa, a tajemnicze zachowanie Filipa wzbudzi podejrzenia Białego.

i

Autor: Polsat Uśmiechnięty James w beżowej marynarce i ciemnej koszuli stoi obok Igi, która ma na sobie granatowy płaszcz i torebkę. Obydwie postaci, w kadrze od pasa w górę, oglądają sklepowe wystawy, co oddaje intrygujący kontekst serialu „Pierwsza miłość”, a więcej o nim znajdziesz na Super Seriale.

Poprzedni odcinek serialu "Pierwsza miłość" zaserwował nam prawdziwy rollercoaster emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, trzymając w napięciu do samego końca. Kinga poczuła się dotknięta, gdy odkryła, że Tomek i Jola celowo odsuwają ją od opieki nad Miszelką, chcąc ją chronić. Podczas gdy Jurek, planując oświadczyny, zdecydował się na zakup działki, Adrianna stanęła przed trudnym wyborem związanym z awansem, który wymagałby od niej przeprowadzki. Tymczasem w Kolumbii sytuacja dramatycznie się zaostrzyła, gdy Artur postawił twardy warunek, że zapłaci za Pawła dopiero po tym, jak zobaczy go na własne oczy. Niestety, finał przyniósł mrożącą krew w żyłach informację od znajomego strażnika, że Paweł może już nie żyć. Wygląda na to, że losy bohaterów znalazły się na bardzo niebezpiecznym zakręcie.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Pierwsza miłość" odc. 4188 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Emanuel, obawiając się o bezpieczeństwo swoich najbliższych, postanawia wycofać się ze współpracy z Jankiem i Arturem. W tym samym czasie pojawia się nieoczekiwana szansa – Gloria, należąca do otoczenia Don Josego, składa Polakom tajną propozycję. Obiecuje ona dostarczyć kluczowe informacje na temat Pawła, ale w zamian oczekuje pomocy w ucieczce z Kolumbii. Tymczasem Iga kontynuuje swoje śledztwo w sprawie kradzieży meteorytu, próbując dowieść niewinności Alana. Jej podejrzenia zaczyna wzbudzać James, którego zachowanie w kwestii obiecanych nagrań z monitoringu staje się coraz bardziej dwuznaczne. Równolegle Filip otrzymuje zadanie przygotowania pokoju dla Angeliki i pomocy w jej przeprowadzce, jednak Biały pozostaje sceptyczny co do jego szczerych intencji, a sama dziewczyna prosi matkę o dyskrecję wobec ojca.

"Pierwsza miłość" odc. 4188 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada kolejne intrygi, nieoczekiwane sojusze i narastające napięcie w kilku kluczowych wątkach. Czy Idze uda się odkryć prawdę, a Gloria dotrzyma słowa? Przekonamy się już wkrótce. Premierowa emisja 4188. odcinka serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się we wtorek, 2 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od 2004 roku nieprzerwanie gości na ekranach, gromadząc wierne grono fanów. Akcja serialu, osadzona między dynamicznym Wrocławiem a urokliwym Wadlewem, oferuje niezwykłą mieszankę gatunków. Obok poruszających historii miłosnych i dramatycznych rozstań, scenarzyści z powodzeniem wplatają wątki komediowe, sensacyjne, a nawet kryminalne. Twórcy nie boją się również podejmować ważnych problemów społecznych, co sprawia, że produkcja pozostaje aktualna i bliska sercom widzów. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
  • Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
  • Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
  • Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
  • Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
  • Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
  • Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
  • Jan Bielski (jako Arczi)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Polecany artykuł:

Na Wspólnej znika z ramówki TVN. Jeden odcinek mniej w tygodniu