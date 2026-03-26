Barwy szczęścia, odcinek 3350: Tomasz cieszy się na wieść o zakończeniu związku Grażyny i Patryka. Odzyska ukochaną? - ZDJĘCIA

Emocje w ostatnim odcinku serialu "Barwy szczęścia" sięgnęły zenitu, serwując widzom prawdziwy rollercoaster uczuć. W obliczu pogarszającego się stanu Krystyny, Jaworski zorganizował terapeutyczny wieczór brydżowy, podczas którego Jerzy wyraźnie zbliżył się do Wandy. Wsparcie przyjaciół, Justina i Oli, okazało się nieocenione dla załamanego po rozstaniu z Grażyną Patryka. Napięcie nie opuszczało również Oliwki i Tomasza, bo choć dziewczyna do niego wróciła, to ich relację dodatkowo skomplikował telefon od Wirackiej. Na koniec Szczepan zabrał Gabi na oryginalną randkę na strzelnicę, gdzie czekało na nich nieoczekiwane spotkanie z Emilem i Danielem. Poprzedni epizod zostawił nas z wieloma otwartymi wątkami, więc co przyniesie kolejny tydzień?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Barwy szczęścia" odc. 3350 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Tomasz z entuzjazmem zareaguje na wieść o zakończeniu związku Grażyny i Patryka, próbując wyciągnąć od Justina jak najwięcej szczegółów na ten temat. W międzyczasie Gabi, zaniepokojona dziwnym zachowaniem Emila, postanowi skonsultować swoje obawy z Asią. Równocześnie Rawiczowa napotka trudności w uzyskaniu pozwolenia na spotkanie z synem, co skłoni ją do desperackiego kroku i poproszenia Natalii o odwiedzenie Cezarego w jej imieniu. Z kolei Małgorzata uświadomi swojej córce, jak bardzo mała Lea tęskni za ojcem. To nie koniec wyzwań, ponieważ Zwoleńska oficjalnie podejmie się prowadzenia sprawy Soni i rozpocznie intensywne przygotowania do zbliżającej się rozprawy.

"Barwy szczęścia" odc. 3350 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnej telenoweli z pewnością z niecierpliwością wyczekują dalszych losów swoich ulubionych bohaterów. Wiele wątków fabularnych wisi na włosku, a nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco. Warto więc zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić kolejnych zwrotów akcji i dramatycznych wydarzeń na ulicy Zacisznej. Premierowa emisja 3350. odcinka serialu "Barwy szczęścia" odbędzie się w czwartek, 2 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to serial, który od lat łączy pokolenia Polaków przed telewizorami, śledzących losy mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. Produkcja niezmiennie dostarcza widzom wzruszeń, opowiadając o codziennych problemach, miłościach, przyjaźniach i dramatach, z którymi łatwo się utożsamić. Historie rodzin Zwoleńskich, Pyrków czy Marczaków wciąż potrafią zaskoczyć i trzymać w napięciu. Za sukcesem serialu stoi plejada znakomitych aktorów, którzy wcielają się w lubiane postaci. W serialu występują m.in.: