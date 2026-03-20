Pierwsza miłość, odcinek 4184: Pół miliona dolarów za wolność Pawła to nie wszystko! Don Jose zleca pobicie Polaka - ZDJĘCIA

Emocje w serialu "Pierwsza miłość" znowu sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek dostarczył nam solidnej dawki dramatów i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Jurek musiał zmierzyć się z gorzką prawdą, gdy dowiedział się, że wspólnicy planują wykupić jego udziały w klinice, chociaż Ada sugerowała, że może to być idealna okazja do zamknięcia starego rozdziału. Tymczasem rodzinne niepokoje dosięgły Lucynkę i Maurycego, a ich rozmowa podsłuchana przez Lusię doprowadziła do dramatycznego nieporozumienia i desperackiego kroku dziewczynki. Równie odważnie postąpił Janek, który zdeterminowany, by uwolnić Polaka z więzienia, zignorował ostrzeżenia i postanowił stanąć twarzą w twarz z niebezpiecznym don Jose. Bohaterowie podjęli ryzykowne decyzje, które z pewnością odbiją się na ich przyszłości. Czego zatem możemy spodziewać się po dalszym rozwoju wydarzeń?

"Pierwsza miłość" odc. 4184 - streszczenie

Julka nabiera coraz większego przekonania, że jej ojciec wciąż żyje, co napawa ją nową nadzieją. W tym samym czasie Marysia mierzy się ze skomplikowanymi uczuciami, które budzą w niej wspomnienia o Pawle. Chociaż Kacper stara się być dla niej oparciem, na jaw wychodzi fotografia, która na nowo otwiera rozdział zapomnianych tajemnic. Równolegle Radek rozważa propozycję Grażyny dotyczącą objęcia stanowiska ordynatora, jednak obawia się presji związanej z tak eksponowaną pozycją. Jego rozterki potęguje trudny przypadek medyczny, w którym pozornie błahy ból brzucha pacjenta może mieć tragiczne konsekwencje. Tymczasem Janek nie zamierza rezygnować z pomocy Polakowi uwięzionemu za granicą, mimo że Don Jose żąda za jego uwolnienie pół miliona dolarów, a na dodatek pojawia się zlecenie pobicia więźnia, którego zdjęcie dziennikarz wysyła Arturowi.

"Pierwsza miłość" odc. 4184 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój dramatycznych wydarzeń w życiu swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc odpowiedzi na niektóre pytania i stawiając kolejne. Fani serialu z pewnością nie będą chcieli przegapić tych kluczowych momentów. Dla wszystkich śledzących losy postaci mamy najważniejsze informacje dotyczące emisji. Premierowy odcinek 4184 serialu "Pierwsza miłość" będzie można obejrzeć w piątek, 27 marca 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to jeden z najdłużej emitowanych i najchętniej oglądanych polskich seriali, który od 2004 roku gromadzi przed ekranami rzesze wiernych fanów. Historia, której akcja toczy się naprzemiennie w tętniącym życiem Wrocławiu i urokliwym Wadlewie, wciąga od pierwszych minut. Twórcy zgrabnie łączą wątki obyczajowe, pełne miłosnych uniesień i zdrad, z elementami komedii, sensacji, a nawet kryminału. To właśnie ta unikalna mieszanka sprawia, że losy Marysi, Kingi i pozostałych bohaterów od lat pozostają bliskie sercom widzów. W serialu występują między innymi:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

8