Pierwsza miłość, odcinek 4160: Zdesperowana Kinga grozi Lilce, że pozbawi ją praw rodzicielskich - ZDJĘCIA

W ostatnim odcinku serialu "Pierwsza miłość" emocje sięgnęły zenitu, a bohaterowie stanęli przed poważnymi wyzwaniami. W związku Kingi i Janka narosło napięcie po tym, jak Janek zataił wieczór spędzony u Lilki, a oliwy do ognia dolała informacja o jej planowanym wyjeździe z Wrocławia. W tym samym czasie Borys znalazł schronienie w willi Olszewskich, jednak Eliza dała Wojnarowi jasno do zrozumienia, że jej mąż nie będzie go wiecznie ratował z opresji. Sporo zamieszania wprowadziła również Róża, która w ramach nowego partnerstwa z Olkiem zaczęła narzucać swoje zasady w salonie, sugerując mu przy tym prawdziwą przemianę. Wygląda na to, że ostatnie wydarzenia to dopiero początek prawdziwych zawirowań.

"Pierwsza miłość" odc. 4160 - streszczenie

Kinga jest zdeterminowana, aby uniemożliwić Lilce i Poli wyprowadzkę z Wrocławia, dlatego decyduje się na zasięgnięcie porady prawnej. Kobieta liczy również na wsparcie ze strony męża, Janka, który z dużą ostrożnością stara się mediować w konflikcie. Jego cierpliwość zostaje jednak wystawiona na próbę, gdy Kinga grozi Lilce odebraniem praw rodzicielskich. Tymczasem Jolka zwleka z zerwaniem z Mikim, nie chcąc go ranić w ważnym dla niego okresie egzaminów. Zirytowany jej niezdecydowaniem Tomek postanawia wziąć sprawy w swoje ręce, jednak tuż przed planowaną rozmową z Mikim odbiera niespodziewany telefon.

"Pierwsza miłość" odc. 4160 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z niecierpliwością wyczekują na rozwój dalszych losów swoich ulubionych bohaterów. W nadchodzącym odcinku emocje sięgną zenitu, a intrygi i niespodziewane zwroty akcji z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco, mamy dobre wieści. Najnowszy, 4160. odcinek "Pierwszej miłości" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 lutego 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to serial, który od 2004 roku niezmiennie gości w sercach polskich widzów, towarzysząc im w codziennych perypetiach bohaterów z Wrocławia i malowniczego Wadlewa. Produkcja zręcznie łączy wątki miłosne, dramatyczne i komediowe, nie bojąc się przy tym poruszać trudnych, społecznie ważnych tematów. To właśnie ta unikalna mieszanka sprawia, że losy Marysi, Kingi i ich przyjaciół wciągają od lat. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

12