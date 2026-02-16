Pierwsza miłość, odcinek 4160: Zdesperowana Kinga grozi Lilce, że pozbawi ją praw rodzicielskich - ZDJĘCIA

2026-02-16 9:58

Co wydarzy się w 4160. odcinku serialu „Pierwsza miłość”? Walka Kingi o zatrzymanie Lilki i Poli we Wrocławiu wejdzie na wojenną ścieżkę, a groźby odebrania praw rodzicielskich doprowadzą Janka do szału. Tymczasem Tomek postanawia zakończyć miłosny dylemat Jolki, jednak niespodziewany telefon może pokrzyżować mu plany.

W ostatnim odcinku serialu "Pierwsza miłość" emocje sięgnęły zenitu, a bohaterowie stanęli przed poważnymi wyzwaniami. W związku Kingi i Janka narosło napięcie po tym, jak Janek zataił wieczór spędzony u Lilki, a oliwy do ognia dolała informacja o jej planowanym wyjeździe z Wrocławia. W tym samym czasie Borys znalazł schronienie w willi Olszewskich, jednak Eliza dała Wojnarowi jasno do zrozumienia, że jej mąż nie będzie go wiecznie ratował z opresji. Sporo zamieszania wprowadziła również Róża, która w ramach nowego partnerstwa z Olkiem zaczęła narzucać swoje zasady w salonie, sugerując mu przy tym prawdziwą przemianę. Wygląda na to, że ostatnie wydarzenia to dopiero początek prawdziwych zawirowań.

"Pierwsza miłość" odc. 4160 - streszczenie

Kinga jest zdeterminowana, aby uniemożliwić Lilce i Poli wyprowadzkę z Wrocławia, dlatego decyduje się na zasięgnięcie porady prawnej. Kobieta liczy również na wsparcie ze strony męża, Janka, który z dużą ostrożnością stara się mediować w konflikcie. Jego cierpliwość zostaje jednak wystawiona na próbę, gdy Kinga grozi Lilce odebraniem praw rodzicielskich. Tymczasem Jolka zwleka z zerwaniem z Mikim, nie chcąc go ranić w ważnym dla niego okresie egzaminów. Zirytowany jej niezdecydowaniem Tomek postanawia wziąć sprawy w swoje ręce, jednak tuż przed planowaną rozmową z Mikim odbiera niespodziewany telefon.

"Pierwsza miłość" odc. 4160 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z niecierpliwością wyczekują na rozwój dalszych losów swoich ulubionych bohaterów. W nadchodzącym odcinku emocje sięgną zenitu, a intrygi i niespodziewane zwroty akcji z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco, mamy dobre wieści. Najnowszy, 4160. odcinek "Pierwszej miłości" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 lutego 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to serial, który od 2004 roku niezmiennie gości w sercach polskich widzów, towarzysząc im w codziennych perypetiach bohaterów z Wrocławia i malowniczego Wadlewa. Produkcja zręcznie łączy wątki miłosne, dramatyczne i komediowe, nie bojąc się przy tym poruszać trudnych, społecznie ważnych tematów. To właśnie ta unikalna mieszanka sprawia, że losy Marysi, Kingi i ich przyjaciół wciągają od lat. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
  • Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
  • Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
  • Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
  • Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
  • Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
  • Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
  • Jan Bielski (jako Arczi)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
