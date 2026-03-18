Na dobre i na złe, odcinek 988: Tragiczny finał operacji Igi! Bart dokona szokującego odkrycia - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 988 - środa, 8.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 988 odcinku "Na dobre i na złe" Bart w końcu zoperuje Igę, u której już wcześniej wykryje tętnika wrzecionowatego, znajdującego się w wyjątkowo trudnym położeniu. A to dlatego, że umiejscowi się on obok skrzyżowania nerwu wzrokowego, tuż obok płata czołowego, kory ruchowej, ośrodków mowy i tętnicy przedniej mózgu!

I z tego względu neurochirurg początkowo sam się wstrzyma, gdyż będzie istniało duże ryzyko udaru lub śmierci na stole. A jak wreszcie zdecyduje się przeprowadzić zabieg, to Kaczorowska niespodziewanie zniknie ze szpitala, aby odnaleźć swoją "przyjaciółkę" Klemi (Weronika Walasiewicz), która wcześniej dosypie jej narkotyków do kawy, czego lekarka o mało nie przepłaci życiem swoim i pacjenta! Ale na szczęście, Iga wróci do Leśnej Góry i już w 988 odcinku "Na dobre i na złe" wyląduje na stole operacyjnym pod rękami Artura!

Poważny wypadek Igi po operacji tętniaka w 988 odcinku "Na dobre i na złe"!

I choć w 988 odcinku "Na dobre i na złe" sama skomplikowana operacja przebiegnie dobrze, a Iga szybko odzyska po niej przytomność, to na tym dobre wiadomości się skończą. Wszystko przez to, że po zabiegu skołowana Kaczorowska będzie w takim szoku, że czym prędzej spróbuje wstać i znów uciec ze szpitala, ale tym razem jej się to już nie uda!

W 988 odcinku "Na dobre i na złe" osłabiona Iga nawet nie będzie w stanie wstać z łóżka. Ale oczywiście tak łatwo się nie podda. Tym bardziej, że będzie działać pod wpływem impulsu. A to niestety nie skończy się dobrze, bo finalnie lekarka z niego spadnie, co w jej przypadku i na świeżo po operacji tętniaka będzie szalenie niebezpieczne!

Kaczorowska straci zdolność mówienia w 988 odcinku "Na dobre i na złe"!

Oczywiście, w 988 odcinku "Na dobre i na złe" Bart od razu zda sobie z tego sprawę, dlatego tuż po wypadku Kaczorowskiej na OIT-cie przeprowadzi kolejne szczegółowe badania. Jednak niestety znów nie będzie miał dobrych wieści, gdyż dzięki nim dokona kolejnego szokującego odkrycia o swojej koleżance po fachu. Wszystko przez to, że Iga nagle straci zdolność mówienia...

Czy w 988 odcinku "Na dobre i na złe" Idze już tak zostanie? Czy Kaczorowska już nigdy więcej się nie odezwie? A może afazja będzie u niej tylko chwilowa? Czy będzie odpowiadał za nią uraz po wypadku? A może dojdzie do udaru albo co gorsza Bart znajdzie u niej jeszcze coś gorszego? Przekonamy się już niebawem!

