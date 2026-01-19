Pierwsza miłość, odcinek 4146: Emilka wyląduje w łóżku z psycholem Mateuszem! Porwie ją i zmusi do najgorszego! - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4146 - środa, 4.02.2026, o godz. 18 w Polsacie

W 4146 odcinku „Pierwszej miłości” obsesja Mateusza osiągnie punkt krytyczny. Psychol, który wcześniej uciekł z więzienia dzięki manipulacjom Teresy (Ewa Skibińska), doprowadzi swój plan do kolejnego, przerażającego etapu. Emilka zniknie bez śladu, a policja odnajdzie jedynie jej porzucone auto. Szybko okaże się, że za wszystkim stoją fani Stika, czyli ludzie, którzy z dumą będą mówić o tym, że pomogli swojemu „idolowi” połączyć się z ukochaną.

Emilka wyląduje w łóżku z psycholem Mateuszem w 4146 odcinku "Pierwszej miłości"!

Porwana Emilka trafi do odciętego od świata dworku, gdzie Mateusz zacznie realizować swoją chorą wizję wspólnego życia. W 4146 odcinku „Pierwszej miłości” Stik zmusi ją do odgrywania roli partnerki i matki, udając przed samym sobą, że tworzą rodzinę. Jednym z najbardziej wstrząsających momentów będzie scena, w której Emilka wyląduje z Mateuszem w jednym łóżku, sparaliżowana strachem, świadoma, że każdy sprzeciw może skończyć się tragedią.

Psychol nie będzie niczego ukrywał. Wprost zdradzi Emilce swój plan, że zamierza zabrać ją w miejsce, gdzie nikt nigdy ich nie znajdzie. To wtedy kobieta zrozumie, że nie chodzi już tylko o ucieczkę przed policją, ale o całkowite odcięcie jej od świata, Bartka i jakiejkolwiek pomocy.

Desperacka próba ratunku Emilki

W 4146 odcinku „Pierwszej miłości” Emilka spróbuje zawalczyć o siebie. Gdy Mateusz na moment straci czujność, sięgnie po pistolet. Będzie to akt desperacji, a nie chłodno zaplanowany ruch. Strach i adrenalina przejmą nad nią kontrolę, ale jedna pomyłka może kosztować ją wszystko.

Tymczasem w kolejnym, 4147 odcinku serialu, Emilka zorientuje się, że Mateusz chce pozbyć się jej dziecka. To odkrycie tylko spotęguje jej przerażenie. Świadoma, do czego zdolny jest Stik, zacznie go błagać, by odwieźli Norberta w bezpieczne miejsce. Równocześnie podejmie kolejną, cichą próbę ratowania własnego życia.

Kinga zrozumie swój błąd. Bartek odcięty od prawdy

Wątek porwania wstrząśnie także Kingą (Aleksandra Zienkiewicz). W 4146 odcinku „Pierwszej miłości” kobieta, jadąc z prawnikiem na widzenie do Teresy, dowie się o dramacie Emilki i dziecka. Dopiero wtedy dotrze do niej, jaką tragedię uruchomiła bezmyślność jej matki. Kinga odwoła widzenie, zderzając się z poczuciem winy, którego nie będzie dało się już cofnąć.

Za kratami sytuacja Bartka (Rafał Kwietniewski) stanie się równie dramatyczna. Więzienna lekarka Ilona (Sylwia Gola), słysząc w wiadomościach o porwaniu Emilki, zacznie obawiać się reakcji Miedzianowskiego. Zasugeruje przeniesienie go do pojedynczej celi, by odciąć go od informacji. Zdezorientowany Bartek szybko zacznie łączyć fakty i domyślać się, że z jego rodziną stało się coś strasznego.

4146 odcinek „Pierwszej miłości” pokaże, że Mateusz nie zamierza się zatrzymać. Emilka znajdzie się w samym centrum psychopatycznej gry, w której stawką będzie nie tylko jej wolność, ale i życie dziecka. Czy desperacka próba z bronią w ręku cokolwiek zmieni? A może Stik znów okaże się o krok przed wszystkimi?