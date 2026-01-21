Pierwsza miłość, odcinek 4141: Teresa trafi do aresztu, a śledztwo w sprawie Dominiki obróci się w szokujące odkrycie

Ostatnie wydarzenia w serialu "Pierwsza miłość" udowodniły, że losy bohaterów potrafią zaskoczyć w najmniej oczekiwanym momencie. Paulina, która drżała o wynik rozprawy rozwodowej Huberta, mogła odetchnąć z ulgą, gdy jego spotkanie z Ireną przebiegło w zaskakująco dobrej atmosferze. Równocześnie w klinice, dochodząca do siebie Marysia, mimo problemów z pamięcią, dokonała intrygującego odkrycia, zauważając Teresę. Najwięcej dramaturgii dostarczył jednak wątek Dominiki, która próbując zakończyć sprawy ze swoim despotycznym zleceniodawcą, została porwana razem z Karmą. Kiedy wydawało się, że sytuacja jest beznadziejna, nastąpił niespodziewany zwrot akcji, bo sami porywacze zostali przez kogoś zaskoczeni. Wygląda na to, że prawdziwe kłopoty dopiero się zaczynają.

"Pierwsza miłość" odc. 4141 - streszczenie

Zaniepokojona Ewa bezskutecznie próbuje nawiązać kontakt z Krystianem, który od kilku dni nie stawia się w pracy. W akcie desperacji decyduje się na spotkanie z Łucją, jednak okazuje się, że Reterska również nie ma pojęcia, co dzieje się z chłopakiem. W tym samym czasie Teresa, po odzyskaniu sił, opuszcza klinikę, ale jej wolność nie trwa długo – trafia prosto do aresztu. Kinga, mimo że wciąż nie wybaczyła matce, jako jedyna z rodziny postanawia jej pomóc i obiecuje znalezienie dobrego prawnika. Tymczasem sprawa porwania Dominiki i Karmy przybiera tragiczny obrót, gdy policja odnajduje ich samochód z dwoma ciałami w środku, a prowadzący śledztwo Piotrek i Hubert szybko odkrywają trop prowadzący do Mateusza Stika.

"Pierwsza miłość" odc. 4141 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Nadchodzący odcinek "Pierwszej miłości" zapowiada się niezwykle emocjonująco, a fani z pewnością z niecierpliwością czekają na dalszy rozwój dramatycznych wydarzeń. Widzowie z pewnością zastanawiają się, kiedy będą mogli śledzić losy swoich ulubionych bohaterów i poznać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Wszystkich zainteresowanych informujemy, że data premiery jest już znana. Najnowszy, 4141 odcinek serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany we wtorek, 27 stycznia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to serial, który od lat gości na ekranach polskich telewizorów, niezmiennie ciesząc się ogromną popularnością. Widzowie od 2004 roku śledzą perypetie mieszkańców Wrocławia i malowniczego Wadlewa, przeżywając z nimi miłosne uniesienia, dramatyczne rozstania i codzienne problemy. Produkcja umiejętnie łączy wątki obyczajowe z sensacyjnymi i komediowymi, a także nie boi się poruszać ważnych kwestii społecznych, co sprawia, że historia wciąga kolejne pokolenia. W serialu występują: