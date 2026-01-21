Pierwsza miłość, odcinek 4140: Dominika i Karma zostają porwane, ale ich oprawcy również wpadają w kłopoty

Poprzedni odcinek serialu "Pierwsza miłość" dostarczył widzom solidnej dawki emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Swatające zapędy Lucynki przyniosły nieoczekiwane konsekwencje, ponieważ zauroczony nią Jędrek postanowił zwolnić się z pracy, co wywołało niezadowolenie Maurycego. W międzyczasie przedsiębiorcza Róża, po tym jak Olek zaczął się przed nią chować, znalazła sobie nową ofiarę w Sewerynie, nieświadomie podsuwając mu pomysł na biznes. Dużo działo się także w otoczeniu Kingi, której wybaczenie Teresie spotkało się nie tylko z niezrozumieniem Marka i Janka, ale wręcz z furią Marty. Jakby tego było mało, na koniec do mieszkania Żukowskiej zakradł się tajemniczy mężczyzna. Co przyniosą kolejne wydarzenia w życiu bohaterów?

"Pierwsza miłość" odc. 4140 - streszczenie

Paulina nie jest w stanie skoncentrować się na swoich obowiązkach zawodowych, ponieważ jej myśli krążą wokół Huberta, który właśnie stawił się w sądzie na rozprawie rozwodowej. Kobieta obawia się, że jego była partnerka, Irena, ponownie spróbuje skomplikować mu życie. Ku jej zaskoczeniu, spotkanie byłych małżonków przebiega w przyjaznej atmosferze, a Raczek proponuje Irenie wspólną kawę. W tym samym czasie, przebywająca w klinice Marysia stopniowo wraca do zdrowia, choć niewiele pamięta z ostatnich, dramatycznych wydarzeń, a jej zdziwienie budzi niespodziewane spotkanie z Teresą. Tymczasem Dominika, planując ucieczkę za granicę, próbuje ostatecznie zamknąć sprawy ze swoim despotycznym zleceniodawcą, bojąc się o bezpieczeństwo Julki; niestety, mężczyzna ją uprzedza i zleca porwanie jej oraz Karmy, jednak jego ochroniarze sami wpadają w czyjąś zasadzkę.

"Pierwsza miłość" odc. 4140 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Nowy odcinek "Pierwszej miłości" zapowiada się niezwykle emocjonująco, a fani z pewnością nie mogą doczekać się, by poznać dalszy ciąg wciągających wątków. Widzowie z zapartym tchem śledzą losy swoich ulubionych bohaterów, zastanawiając się, co przyniesie przyszłość. Dla wszystkich wyczekujących mamy już komplet informacji o nadchodzącej emisji. Premierowy, 4140. odcinek serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 stycznia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to serial, który już od 2004 roku gości na ekranach, zabierając widzów w podróż po losach bohaterów z Wrocławia i malowniczego Wadlewa. Produkcja ta zręcznie łączy wątki miłosne i dramatyczne z elementami komedii, sensacji, a nawet kryminału. Twórcy nie boją się również poruszać ważnych tematów społecznych, co sprawia, że serial jest bliski prawdziwemu życiu. To właśnie ta unikalna mieszanka sprawia, że historie Marysi i jej przyjaciół od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. W serialu występują m.in.: