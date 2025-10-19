Pierwsza miłość, odcinek 4082: Powrót Dominiki z przytupem! Bliźniaczka Marysi zyska sojuszniczkę - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4082 - wtorek, 28.10.2025, o godz. 18 w Polsacie

Fani „Pierwszej miłości” doskonale pamiętają, że Dominika Porcz zniknęła z Wadlewa w atmosferze skandalu. Po tym, jak ukradła pieniądze z fabryki kosmetyków Emilki (Anna Ilczuk), ślad po niej zaginął. Teraz, po długiej nieobecności, siostra Marysi powróci do Wrocławia zupełnie odmieniona – nie tylko z wyglądu, ale i z charakteru. W nowych odcinkach zobaczymy, że wciąż potrafi kombinować, a do tego zyskała nową partnerkę do intryg.

Spotkanie Dominiki i Karmy zacznie się od niechęci

Dominika w 4082 odcinku „Pierwszej miłości” trafi na Karmę w dość niecodziennych okolicznościach, bo obie próbują okraść tę samą osobę! Zamiast rywalizować, szybko odnajdą wspólny język. Karma okaże się kobietą odważną, sprytną i równie bezczelną jak Dominika. Ich znajomość błyskawicznie przerodzi się w przyjaźń, a duet tych dwóch niegrzecznych dziewczyn jeszcze nieraz namiesza.

Niebezpieczny plan Dominiki

W kolejnych odcinkach serialu Dominika postanowi wykorzystać znajomość z nową przyjaciółką. Umówi się na randkę z poznanym przez internet Polakiem, wobec którego ma bardzo konkretny plan - chce go wykorzystać do własnych celów. Karma chętnie jej w tym pomoże, bo sama uwielbia ryzyko i nie boi się kłopotów. Obie razem stworzą duet, który wprowadzi sporo chaosu do życia Marysi i Kacpra (Damian Kulec).

Aneta Zając ponownie wcieli się w obie bliźniaczki - dobrą, spokojną Marysię i jej demoniczną siostrę Dominikę. Aktorka już zapowiadała, że nowe odcinki przyniosą wiele emocji i nie zabraknie ostrych starć między siostrami. Powrót Dominiki to jeden z najważniejszych momentów nowego sezonu, a pojawienie się Karmy zwiastuje, że spokój w życiu Marysi długo nie potrwa.