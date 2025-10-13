Pierwsza miłość, odcinek 4079: Artur dorwie Janka! Kinga dowie się o dziecku, a były mąż popamięta! – ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4079 - piątek, 24.10.2025, o godz. 18 w Polsacie

Prawda o zdradzie Janka zacznie się odsłaniać i nie będzie przyjemna. Najpierw Tomek, podejrzewając ojczyma o romans, razem z Maćkiem zacznie go śledzić. Następnie Marysia (Aneta Zając) odwiedzi Lilkę w domu i zyska pewność, że coś rzeczywiście łączyło ją z Jankiem. Cała układanka ułoży się w całość dopiero wtedy, gdy Kinga usłyszy o tym, że że Lilka nie tylko była kochanką jej męża, ale też urodziła jego dziecko!

Kinga załamana po dowiedzeniu się prawdy o dziecku Janka i Lilki

Dla Kingi będzie to cios, po którym długo się nie podniesie. Straciła przecież swoje dziecko, przeżyła ogromną traumę i żałobę, a teraz dowie się, że Janek w tym samym czasie prowadził podwójne życie i został ojcem z inną kobietą. Zdradzona i upokorzona, Kinga zamknie się w sobie, nie będąc w stanie nawet rozmawiać z najbliższymi.

Artur dorwie Janka w 4079 odcinku "Pierwszej miłości"

Tomek, widząc dramat matki, postanowi działać. Zwróci się o pomoc do Artura, który nie raz już ratował Kingę z życiowych kryzysów. W 4079 odcinku „Pierwszej miłości” Artur ruszy do konfrontacji z Jankiem. Ich spotkanie będzie pełne napięcia. Artur bez ogródek powie rywalowi, co o nim myśli, i jasno da do zrozumienia, że nie pozwoli, by dalej krzywdził Kingę.

Wszystko wskazuje na to, że relacja Kingi i Janka właśnie przejdzie punkt bez powrotu. Kobieta po raz kolejny zostanie sama, ale tym razem nie będzie chciała się już łudzić, że da się naprawić coś, co od dawna było zbudowane na kłamstwach. Po tym wszystkim Kinga zacznie powoli odbudowywać swoje życie. Jednak trauma, żal i świadomość, że jej mąż wychowuje dziecko z inną kobietą, zostaną z nią na długo.