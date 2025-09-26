Pierwsza miłość, odcinek 4069: Konfrontacja Kingi z Lilką. Tak dowie się, że Janek ma z nią dziecko? - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4068 - czwartek, 9.10.2025, o godz. 18 w Polsacie

Kłamstwa Janka coraz mocniej zaciskają wokół niego pętlę. Kinga wie, że jej mąż zdradził ją z Lilką, ale wciąż nie domyśla się, że z tej relacji przyszła na świat mała Pola. Janek obiecywał zerwać wszelkie kontakty z kochanką, a tymczasem choroba Lilki i opieka nad dzieckiem sprawią, że nadal musi ją okłamywać. Żukowska, pogrążona w żałobie po stracie własnej córeczki, coraz częściej staje się ofiarą jego podwójnego życia.

Wściekła Lilka zmięknie, kiedy dowie się o dramacie Janka

W 4069 odcinku „Pierwszej miłości” sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Lilka, rozgoryczona i zła na Janka, że nie dotrzymał danego jej słowa, postanowi rozprawić się z jego obietnicami. Jednak gniew szybko ustąpi miejsca niepokojowi, gdy dowie się o złym stanie mężczyzny. Wbrew zdrowemu rozsądkowi zdecyduje się odwiedzić go w klinice.

Konfrontacja Lilki z Kingą w 4069 odcinku "Pierwszej miłości"

I właśnie tam wydarzy się coś, co może całkowicie odmienić losy całej trójki. Lilka niespodziewanie natknie się na Kingę, która również nie odstąpi szpitalnego łóżka męża. Spotkanie dwóch kobiet, żony i kochanki, będzie prawdziwą bombą emocjonalną. Do tej pory Lilka milczała i nie zdradziła Kindze, że urodziła Jankowi córkę. Była w tym „wierna” kochankowi, choć sama cierpiała, widząc, że Janek wciąż tkwi u boku żony.

Czy w 4069 odcinku Lilka wreszcie straci cierpliwość i powie Kindze całą prawdę o Poli? A może nadal będzie chronić Janka, licząc, że w końcu wybierze ją zamiast Kingi? Tego jeszcze nie wiadomo, ale jedno jest pewne, konfrontacja w klinice doprowadzi do sytuacji, w której tajemnica o dziecku znajdzie się o krok od ujawnienia.

Fani „Pierwszej miłości” zobaczą, jak Kinga i Lilka staną twarzą w twarz. Obie kobiety kochają tego samego mężczyznę, a na szali leży prawda, która może całkowicie zniszczyć małżeństwo Żukowskiej.