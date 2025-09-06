Pierwsza miłość, odcinek 4046: Psychopata Mateusz wyda wyrok śmierci na Lilkę? To Teresa popchnie do tego Stika! - ZWIASTUN, ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4046 - poniedziałek, 8.09.2025, o godz. 18 w Polsacie

Lilka nie odpuści Jankowi w 4046 odcinku "Pierwszej miłości". Nie przyjmie do wiadomości, że od teraz Stańczuk będzie tylko płacił na utrzymanie ich córki Poli, ale na tym koniec. Była kochanka nie może liczyć na nic więcej. Nawet na to, że Janek będzie odwiedzał własne dziecko, uczestniczył w wychowaniu Poli, którą formalnie uznał i zarejestrował w urzędzie. Ze względu na Kingę, żałobę po śmierci ich córeczki Jaśminy, Janek spróbuje odciąć się od Lilki raz na zawsze. Bezskutecznie... Bo ona nigdy nie zgodzi się na taki układ!

Lilka w 4046 odcinku "Pierwszej miłości" nie zgodzi się, żeby Janek zostawił ją z dzieckiem

- W życiu nie pomyślałam, że jesteś do czegoś takiego zdolny! - krzyknie zdesperowana Lilka, rozmawiając z Jankiem przez telefon.

Janek poszuka wsparcia u Teresy w 4046 odcinku "Pierwszej miłości"

W problemy Janka z Lilką w 4046 odcinku "Pierwszej miłości" włączy się Teresa. Mąż Kingi, obawiając się, że była kochanka, matka jego córki, nie będzie chciała zniknąć z jego życia, zwierzy się teściowej, że nie wie, jak sobie z nią teraz poradzić. Co prawda Teresa nie znajdzie dobrego rozwiązania, ale po radę zgłosi się do psychopaty Mateusza Stika, który stał się jej szczególnie bliski.

Psychol Mateusz załatwi Lilkę w 4046 odcinku "Pierwszej miłości"?

Podczas widzenia w więzieniu u zabójcy w 4046 odcinku "Pierwszej miłości" zaniepokojona Teresa, opłakująca śmierć dziecka Kingi, opowie o Mateuszowi, że musi pomóc Jankowi, żeby małżeństwo jej córki się nie rozpadło. Psychopata, udając troskę, obieca Teresie, że jest w stanie tę sprawę skutecznie załatwić, rozwiązać jej problemy z Lilką. Podkreśli przy tym, że ma wyłącznie dobre intencje.

Nieobliczalny psychol Stik w 4046 odcinku "Pierwszej miłości" poprosi o adres Lilki. Jakby zamierzał wydać wyrok śmierci na kochankę Janka. Po spotkaniu z seryjnym mordercą Teresa z trudem dojdzie do siebie. Tymczasem Mateusz w więziennej celi nawet koledze zza krat nie powie, co kombinuje, jaki ma plan wobec Teresy.