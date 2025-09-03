Pierwsza miłość, odcinek 4043: Kinga wybierze imię dla córki. Nie pożegna się ze zmarłym dzieckiem - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 4043 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Kinga (Aleksandra Zienkiewicz) nie pogodzi się ze śmiercią dziecka, które zmarło podczas porodu. Ale to nie koniec tragicznych wydarzeń, które na nią spadną. Ze względu na stan psychiczny lekarze zabronią jej zobaczyć nieżyjącą córkę, więc nie będzie mogła pożegnać się z własnym dzieckiem. W klinice zrozpaczoną Kingę otoczą przyjaciółki i w 4043 odcinku "Pierwszej miłości" razem wybiorą imię dla zmarłej córeczki. Z kolei doktor Maurycy (Dawid Dziarkowski) przyniesie Kindze ostatnią pamiątkę po dziecku, zdjęcie córki... Poznaj szczegóły i zobacz ZWIASTUN.

"Pierwsza miłość" odcinek 4043 - środa, 3.09.2025, o godz. 18 w Polsacie

Wydawało się, że nic gorszego niż śmierć dziecka nie przytrafi się Kindze, a jednak w 4043 odcinku "Pierwszej miłości" spadną na nią kolejne druzgocące wydarzenia. Podczas porodu, kiedy córka Kingi i Janka pojawiła się na świecie, żyła tylko przez kilka chwil. Ciężko chore dziecko, u którego wykryto wadę genetyczną - zespół Edwardsa - nawet nie zapłakało. Zrozpaczona Kinga krzyczała do lekarzy, żeby pokazali jej córeczkę, ale oni uznali, że w tej sytuacji widok martwego noworodka byłby dla niej nie do zniesienia. 

Kinga nie pożegna zmarłego dziecka w 4043 odcinku "Pierwszej miłości"

Niestety w 4043 odcinku "Pierwszej miłości" Kinga nie będzie mogła pożegnać się ze zmarłą córką. Wycieńczona porodem, w fatalnym stanie psychicznym, będzie zbyt słaba, by mogła to udźwignąć. W klinice We-med u załamanej Kingi pojawią się bliskie osoby, które zaoferują pomoc i słowa pocieszenia. Oprócz Janka (Maciej Mikołajczyk nie zabraknie też przyjaciółek. 

Zmarła córka Kingi dostanie imię w 4043 odcinku "Pierwszej miłości"

To Marysia (Aneta Zając), Emilka (Anna Ilczuk) i Marta (Honorata Witańska) w 4043 odcinku "Pierwszej miłości" wyjdą z propozycją, że nieżyjące dziecko powinno dostać imię, że dzięki temu Kindze będzie łatwiej pożegnać córeczkę. W bardzo trudnej chwili Kinga będzie mogła liczyć na wsparcie przyjaciółek. Tylko z nimi podzieli się swoimi odczuciami, bólem po stracie dziecka i cierpieniem, jakie zadał jej Janek swoją zdradą i kłamstwami. 

Nie przegap: Pierwsza miłość, odcinek 4044: Kinga w żałobie po śmierci dziecka. Tak dowie się o zdradzie Janka, ale nie o córce Lilki - ZWIASTUN

Ostatnia pamiątka po dziecku Kingi i Janka w 4043 odcinku "Pierwszej miłości"

U zrozpaczonej Kingi w 4043 odcinku "Pierwszej miłości" zjawi się także Maurycy. Lekarz przyniesie jej w pudełku ostatnią pamiątkę po zmarłej córce  - pieluszkę i zdjęcie dziecka. Poruszona Kinga powie przyjaciółkom, że oddałaby wszystko, żeby jej córka żyła, żeby mogła choć przez chwilę ją przytulić. 

Pierwsza miłość, odcinek 4043: Kinga wybierze imię dla zmarłej córki. Nie pożegna się z dzieckiem - ZDJĘCIA, ZWIASTUN
