Pierwsza miłość, odcinek 4038: Karol Weksler zatrudni tajemniczą kobietę! Nowa pracownica wywoła poruszenie w firmie - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4038 - poniedziałek, 16.06.2025, o godz. 18 w Polsacie

Karol Weksler w 4038 odcinku serialu "Pierwsza miłość" stanie przed poważnym problemem personalnym. Jego zespół zacznie się kruszyć, a on, jak na rasowego biznesmena przystało, nie będzie długo zwlekał z działaniem. Zorganizuje szybki nabór i… zatrudni nową twarz. Jednak to, co miało być zwykłą rekrutacją, przemieni się w prawdziwą sensację. Nowa pracownica od razu wzbudzi zainteresowanie wszystkich, nie tylko przez swoje kompetencje, ale i wygląd oraz… dziwnie znajomą twarz. Bo gdy tylko pojawi się w drzwiach, niektórzy zaniemówią z wrażenia!

Weksler w 4038 odcinku "Pierwszej miłości" zatrudni nową pracownicę

W 4038 odcinku serialu "Pierwsza miłość" wyjdzie na jaw, że nowa osoba w zespole to nikt inny jak Berenika, była żona Artura! Karol Weksler nie będzie miał pojęcia, jak bardzo jego decyzja wpłynie na atmosferę w biurze. Czy będzie żałować swojego wyboru? Artur przez chwilę pomyśli, że to przewidzenie albo zły żart losu. Ale nie, jego była żona faktycznie wróci do Wrocławia i to z wielkim przytupem! Jeszcze niedawno wydawało się, że ich relacja to zamknięty rozdział, a tymczasem wszystko znów się rozkręci.

Powrót Bereniki w 4038 odcinku serialu "Pierwsza miłość" mocno zamiesza w życiu Kulczyckiego. Choć związek z nią był pełen wzlotów i bolesnych upadków, Artur nie będzie potrafił przejść obok niej obojętnie. A co gorsza uczucia sprzed lat mogą wrócić w najmniej oczekiwanym momencie!

Artur będzie w szoku na widok byłej żony w 4038 odcinku "Pierwszej miłości"

W 4038 odcinku serialu "Pierwsza miłość" widzowie zaczną się zastanawiać, czy nowa pracownica Wekslera nie została zatrudniona celowo. Czy Berenika sama zgłosiła się na rozmowę, czy może los sprawił, że ponownie pojawiła się w orbicie Artura? Jedno jest pewne! Napięcie między byłymi małżonkami da się wyczuć na kilometr. A iskry, które będą przelatywać w ich rozmowach, nie pozostawią złudzeń.

Możliwe, że w 4038 odcinku serialu "Pierwsza miłość" nie skończy się jedynie na wspólnych obowiązkach zawodowych. Berenika od razu da do zrozumienia, że nie zapomniała o przeszłości. I choć Karol Weksler będzie sądził, że zatrudnił kompetentną pracownicę z dobrym CV, może nie zdawać sobie sprawy, że właśnie otworzył drzwi do emocjonalnego tornada!