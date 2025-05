Koniec Pierwszej miłości. Między Arturem a Bereniką wybuchnie namiętność w ostatnim 4040 odcinku! - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" ostatni odcinek 4040 - piątek, 20.06.2025, o godz. 18 w Polsacie

W finałowym, 4040 odcinku "Pierwszej miłości" między Bereniką a Arturem nie przestanie iskrzyć. Powrót byłej żony Kulczyckiego wzbudzi wiele emocji. Tym bardziej, że nie spotkają się na neutralnym gruncie... Gajewska dołączy do zespołu Weksler Development, a Karol raczej nie przewidzi zamieszania, jakie wprowadzi nowa pracownica.

Narośnie napięta sytuacja między Bereniką a Arturem

Jak informowaliśmy, od pierwszych chwil pojawienia się dziennikarki w biurze dewelopera, zapanuje niemałe zamieszanie. Brian (Dominik Rybiałek) z Oskarem (Filip Gurłacz) zainteresują się nową koleżanką z pracy, ale początkowo nie przewidzą, że ją i Artura łączy aż tak bujna przeszłość. Kulczycki oniemieje na widok byłej żony w siedzibie Weksler Development.

Zdradzamy, że kolejne odcinki "Pierwszej miłości" przed przerwą wakacyjną przyniosą sporo zmian w życiu Kulczyckiego. Biznesmen nie spodziewa się, że nagle ma współpracować z byłą ukochaną, z którą ewidentnie łączy go coś więcej, nawet mimo upływu czasu.

Wybuch emocji w finałowym, 4040 odcinku "Pierwszej miłości"

To już pewne, że końcówka sezonu "Pierwszej miłości" stanie pod znakiem silnych emocji. Między Bereniką a Arturem dojdzie do wielu spięć. Niby na tle zawodowym, ale oczywistym będzie, że ta dwójka ma niezałatwione sprawy z przeszłości. Chemia i przyciąganie zawisną w powietrzu. Mimo upływu lat i zerowego kontaktu, powrót Gajewskiej do życia byłego partnera wywróci jego losy do góry nogami.

Szczególnie w 4040 odcinku "Pierwszej miłości", ostatnim w tym sezonie okaże się, że napięcie między Bereniką a Arturem jest tak silne, że trudno im się dogadać. Jak potoczą się losy tych bohaterów? Jedno jest pewne - Berenika nie dołączyła do obsady serialu po latach, by tylko na chwilę wstąpić do życia Kulczyckiego. Zapowiada się rozbudowywanie tego wątku w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości" po wakacjach.