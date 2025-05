Pierwsza miłość, odcinek 4038: Powrót Bereniki. Była żona Artura namąci w życiu Kulczyckiego - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4038 - poniedziałek, 16.06.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4038 odcinku „Pierwszej miłości” Berenika zawita do biura Wekslera. Karol z dumą przedstawi nową pracowniczkę. Uszczuplony zespół zasili piękna dziennikarka, ale początkowo nie będzie wiadomo, że nie dla wszystkich jest obca… Arturowi opadnie szczęka na widok byłej żony w siedzibie biura Weksler Development?! To początek szokujących zwrotów akcji.

Berenika nową pracowniczką Wekslera. Nie zdradzą z Arturem, że byli parą?

Zdradzamy, że w 4038 odcinku „Pierwszej miłości” szok i niedowierzanie przejmą władanie nad Kulczyckim. Powrotu Bereniki za nic nie przewidzi! Przypomnijmy, że dziennikarka zniknęła z życia mężczyzny kilkanaście lat temu i nie było z nią kontaktu. Lata temu doszło do rozstania Gajewskiej i Kulczyckiego, po którym kobieta zniknęła. Nagle wróci i to jeszcze na pozycję nowej pracownicy biura.

Ostre spięcia między Bereniką a Arturem w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości"

Zdradzamy, że Gajewska i Kulczycki z trudem zachowają zimną krew. Emocje wybuchną i zacznie dochodzić do niemałych spięć. Energię i chemię między tą dwójką będzie się dało wyczuć od razu... To oznacza tylko jedno - silne emocje sprzed lat wcale nie wygasły! Artur i Berenika niby spróbują zachować jako taki profesjonalizm w pracy, ale wspólne obowiązki w biurze to tylko zapalnik do rozgrzebywania nieporozumień z przeszłości.

Pojawienie się Bereniki tuż przed zakończeniem obecnie emitowanego sezonu "Pierwszej miłości" to nie przypadek. Można się domyślić, że scenarzyści szykują rozwój tego wątku. Gajewska nie na darmo pokazuje się po latach i to w tym samym biurze, w którym pracuje Kulczycki. Ta dwójka ma wiele niedokończonych spraw. Można spodziewać się, że nowe odcinki "Pierwszej miłości" po wakacjach przyniosą wielki rozkwit emocji. Pytanie tylko, czy Artur z Bereniką skręcą w stronę miłości, a może nienawiści?!