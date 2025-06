Pierwsza miłość, odcinek 4037: Gdzie jest Julka? Kacper przyciśnie Izabelę i wreszcie przyzna się do kłamstw - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Pierwsza miłość. Marysia przejdzie zjawiskową metamorfozę! Tak schudła Aneta Zając. To zasługa nie tylko diety - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 4035: Marysia dowie się o zaginięciu Julki! To Izabela wywiezie gdzieś jej córkę? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Pierwsza miłość, odcinek 4036: Okrutny plan Izabeli wobec Julki nie zadziała! Córka Marysi nie dotrze do Wiednia - ZDJĘCIA, WIDEO

Pierwsza miłość, odcinek 4036: Marta po zaginięciu Julki przyzna się Marysi, że to jej wina! Nie spojrzy Piotrkowi w oczy - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 4037 - piątek, 13.06.2025, o godz. 18 w Polsacie

Na początku 4037 odcinka "Pierwszej miłości" poszukiwania Julki nadal nie przyniosą efektu.Trudno jednak będzie wierzyć Izabeli, która powiedziała Marysi (Aneta Zając) i policjantowi Piotrkowi (Michał Mikołajczak), że nie wie, gdzie jest Julka, bo 15-latka także z nią zerwała kontakt.

Z wersji przedstawionej przez wyrachowaną matkę Kacpra wynikało, że Julka miała jechać do Wiednia, bo tam zaprosiła ją Barbara (Ewa Florczak). Ale coś tutaj nie będzie pasowało, bo przecież Izabela miała jechać do swojej matki do Sopotu.

- Przecież to było takie kurtuazyjne zaproszenie! Gdyby Julka tam pojechała, to na pewno pojechałaby pociągiem... - zapewniła Izabela, która dała córce Marysi pieniądze na bilet i adres Barbary.

W tej piwnicy ukryje się Julka w 4037 odcinku "Pierwszej miłości"

Jaka będzie prawda o zniknięciu Julki? W 4037 odcinku "Pierwszej miłości" rozpuszczona, spragniona wolności 15-latka, która tak bardzo chciała, żeby matka dała jej żyć, która ma już na koncie podobne wybryki znajdzie "schronienie" w piwnicy u swojej koleżanki Franki.

Tej, która umawiała się z gangsterem Iwo Konarskim (Redbad Klynstra), organizatorem nielegalnych walk bokserskich w klubie fitness Kingi (Aleksandra Zienkiewicz). A może koleżanka Julki, trzymając ją w piwnicy, będzie się chciała na Marysi za to, że zgłosiła jej "ukochanego" Iwa na policję?

Jedno jest pewne, w 4037 odcinku "Pierwszej miłości" Julka odnajdzie się cała i zdrowa, wróci do Marysi, ale to wcale nie oznacza, że 15-latka się opamięta i przestanie sprawiać matce problemy...

Kłamstwa Izabeli wyjadą na jaw w 4037 odcinku "Pierwszej miłości"

Przy okazji poszukiwań Julki w 4037 odcinku "Pierwszej miłości" Kacper do reszty straci cierpliwość do swojej matki, pewny tego, że Izabela wie więcej niż ujawniła Marysi i Piotrkowi. Kolejny raz Nowaczykowa odegra przed synem niezłą scenę. Przejęta i zrozpaczona przyzna się Kacprowi do wszystkich kłamstw i manipulacji. Sporo tego będzie!

Czy Kacper zamknie Izabelę w psychiatryku w 4037 odcinku "Pierwszej miłości"?

Wstrząśnięty syn Izabeli w 4037 odcinku "Pierwszej miłości" usłyszy, jak Barbara przekupiła lekarza, by jej chora psychicznie córka wyszła ze szpitala. Dowie się o tym, jak sprytnie podeszła Julkę, żeby nastawić ją przeciwko Marysi, jak robiła wszystko, by rozbić małżeństwo Kacpra i pozbyć się znienawidzonej synowej. Po tym, do czego przyzna się Izabela dla Kacpra sprawa będzie jasna - miejsce jego matki jest w psychiatryku i tam powinna skończyć.