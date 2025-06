Pierwsza miłość, odcinek 4036: Życie Wenerskiego w rękach Filipa! Zakochany Florek postawi mu zaskakujący warunek - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 4036 - czwartek, 12.06.2025, o godz. 18 w Polsacie

Choroby Parkinsona, na która w serialu "Pierwsza miłość" cierpi Jakub Wenerski nie da się zatrzymać, przystopować, jeśli lekarz już teraz nie podda się operacji. Ostatnią nadzieją dla Wenerskiego będzie słynny chirurg, który odnosi spore sukcesy w leczeniu Parkinsona. Po wstrząsającej diagnozie, którą usłyszał Jakub, stało się jasne, że z każdym dniem jego stan będzie się pogarszał, że przez drżenie ręki nie zdoła już sam operować pacjentów.

Z chorym Jakubem Wenerskim w serialu "Pierwsza miłość" będzie coraz gorzej!

Ale to nie wszystko, bo chory Wenerski doskonale wie, że z czasem dojdą kolejne objawy choroby Parkinsona. Stanie się mniej sprawny ruchowo, jego ruchy ręką lub nogą po jednej stronie ciała będą jeszcze wolniejsze. Towarzyszyć temu będzie uczucie sztywności mięśni. Sprawi to, że Jakub będzie wykonywał niekontrolowane ruchy w trakcie gestykulacji i podczas chodzenia. Może nawet zacząć kuleć.

Słynny lekarz w 4036 odcinku "Pierwszej miłości" nie pomoże Wenerskiemu w leczeniu Parkinsona

W 4036 odcinku "Pierwszej miłości" Wenerski bezskutecznie spróbuje dostać się do słynnego chirurga, który mógłby mu pomóc w leczeniu Parkinsona, ale wybitny specjalista go nie przyjmie. To Filip wpadnie na pomysł jak załatwić choremu ojcu tę wizytę, ale będzie musiał przełamać swoją niechęć do Florka. Nie będzie to łatwe, bo Filip wie, że Florek jest w nim zakochany i liczy na coś więcej.

Zakochany Florek pomoże ojcu Filipa, ale będzie miał w tym interes w 4036 odcinku "Pierwszej miłości"

Nieodwzajemnione uczucie Florka do Filipa w 4036 odcinku "Pierwszej miłości" będzie decydującym punktem ich negocjacji w "Barbarianie", kiedy młody Wenerski poprosi kolegę o wstawiennictwo u swoich rodziców, którzy dobrze znają tego chirurga! Prośba Filipa będzie dla Florka zaskoczeniem, ale uzna ją za szansę dla siebie. Wykorzysta chorobę Wenerskiego, żeby zbliżyć się do jego syna!

To nie będzie bezinteresowna pomoc Florka w załatwieniu lekarza dla Wenerskiego. W pewnym momencie zakochany kolega postawi Filipowi szokujący warunek.

- Chciałbym, żebyś został moją złotą rybką... Spełnisz moje jedno życzenie... - zwróci się do ukochanego Florek z czarującym uśmieszkiem.

Co w tej sytuacji zrobi Filip w 4036 odcinku "Pierwszej miłości"? Po tym, co usłyszy od Florka, dotrze do niego o co chodzi zakochanemu koledze i jak wiele będzie musiał poświęcić, by ratować chorego ojca Jakuba. Zgodzi się jednak spełnić żądanie Florka.