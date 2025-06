Pierwsza miłość, odcinek 4036: Marta po zaginięciu Julki przyzna się Marysi, że to jej wina! Wpadnie na Piotrka - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 4036 - czwartek, 12.06.2025, o godz. 18 w Polsacie

Poszukiwania zaginionej Julki w 4036 odcinku "Pierwszej miłości" nie przyniosą efektu! Wredna, fałszywa Izabela zapewni Marysię, że nie miała nic wspólnego ze zniknięciem jej córki, chociaż to nieprawda. Bo przecież to matka Kacpra dała Julce pieniądze na bilet na samolot do Wiednia, wskazała jej drogę ucieczki z kraju i uknuła wszystko tak, by jej syn i synowa myśleli, że ona jest w to zamieszana, bo wyjechała do Sopotu. Ale Marysia przejrzała już kolejne kłamstwo Izabeli.

Izabela przesłuchiwana przez policję w 4036 odcinku "Pierwszej miłości"

Do domu Izabeli w 4036 odcinku "Pierwszej miłości" wkroczy wezwana przez Marysię policja. Wyrachowana teściowa skutecznie odeprze zarzuty, że pomogła Julce uciec albo nawet ją porwała i ukryła gdzieś przed matką. Okrutny plan Izabeli nie zadziała, bo Julka nie stawi się w umówionym miejscu, nie wsiądzie do pociągu, który miał jej pomóc dostać się do Wiednia.

Piotrek włączy się w poszukiwania Julki w 4036 odcinku "Pierwszej miłości"

Przerażona Marysia w 4036 odcinku "Pierwszej miłości" będzie mogła liczyć na wsparcie Kacpra, Melki (Ewa Jakubowicz) i Piotrka. To przybrana córka Domańskiej podsunie policjantowi myśl, że powinien jeszcze raz przesłuchać Izabelę, że ona ewidentnie coś kręci. Tak jak z wyjazdem do Sopotu. Tylko Grażyna (Grażyna Wolszczak) będzie wiedziała, że Izabela planuje wjechać do Wiednia i to nie sama.

Po naradzie Marysi z Piotrkiem w 4036 odcinku "Pierwszej miłości" w jej mieszkaniu zjawi się Marta, która zapewni przyjaciółkę, że po zaginięciu Julki pomoże w poszukiwaniach. Ale nagle problemy sercowe Marty, która dopiero co rozstała się z Piotrkiem, bo wyszły na jaw jej kłamstwa w sprawie Bruna (Konrad Jałowiec), staną się ważniejsze.

Marta po zaginięciu Julki przyzna się do winy w 4036 odcinku "Pierwszej miłości"

Spotkanie z byłą kochanką będzie dla Piotrka tak niezręczne, że w 4036 odcinku "Pierwszej miłości" od razu wyjdzie z mieszkania Marysi. Niespodziewanie Marta wybuchnie.

- Czyli to już teraz wszystko moja wina, tak? - zapyta się z wyrzutem w głosie. Chociaż Marysia będzie daleka od tego, by oceniać to, co zaszło między Martą a Piotrkiem. Teraz skupi się tylko na odnalezieniu zaginionej Julki.