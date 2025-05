Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 4034: Teściowa Marysi wyzna skruchę, a potem wbije nóż w plecy! Izabela ruszy z kolejną intrygą

W 4034 odcinku serialu "Pierwsza miłość" wydarzy się coś, co totalnie wywróci życie Marysi (Aneta Zając) do góry nogami. Z pozoru skruszona Izabela (Olga Bończyk) nagle stanie się wzorem dobroci - przeprosi synową, przyzna się do błędów i zrobi wszystko, żeby odzyskać jej zaufanie. W 4034 odcinku serialu "Pierwsza miłość" wyjdzie na jaw, że ta przemiana to tylko fasada. Izabela nie cofnie się przed niczym, by postawić na swoim. A Marysia? Nawet nie będzie się domyślała, co szykuje jej przebiegła teściowa. Koniecznie poznaj więcej informacji, bo w tej intrydze wszystko jeszcze się pogmatwa!