Pierwsza miłość, odcinek 4025: Marysia nie daruje Kacprowi romansu z Mają! Bezwzględna Izabela to wykorzysta - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 4025 - środa, 28.05.2025, o godz. 18 w Polsacie

Czy Marysia w 4025 odcinku "Pierwszej miłości" uwierzy w romans Kacpra i Mai, o którym będzie huczała już cała klinika We-Med? Nie do końca, ale będzie miała podstawy do tego, żeby już nie ufać mężowi. To, co ostatnio wyprawia Kacper nie mieści się jej w głowie. Przestał być dla Marysi wsparciem, dobiły go problemy z klinice, zamknięty oddział psychiatrii i jest o krok od decyzji od odejścia z pracy.

Maja ważniejsza dla Kacpra niż Marysia w serialu "Pierwsza miłość"

Ale najgorsze jest to, że Kacper traktuje Maję, jakby była dla niego ważniejsza niż własna żona. W ten sposób robi nadzieje Majce nadzieję, cały czas wysyła jej dwuznaczne sygnały. Jakby szukał pretekstu, żeby zostawić żonę. Brakuje tylko tego, by Kacper powiedział Marysi żonie, że to tylko i wyłącznie przez nią mają małżeński kryzys.

Czy Maja odczepi się od Kacpra w 4025 odcinku "Pierwszej miłości"?

W 4025 odcinku "Pierwszej miłości" Maja dowie się o plotkach krążących po klinice, więc pojedzie do Kacpra, żeby ustalić plan działania. Zapewni żonatego przyjaciela, że wcale nie ma złych zamiarów, że nie chce rozpić jego związku z Marysią, a Nowaczyk będzie chłonął wszystko jak gąbka.

- Szkoda, że tak się to potoczyło... - wyzna Maja nie kryjąc żalu, że nie mogą już być tak blisko. - Szkoda...

Trudna rozmowa Marysi i Kacpra o romansie z Mają w 4025 odcinku "Pierwszej miłości"

Marysia, gdy w 4025 odcinku "Pierwszej miłości" dowie się o wizycie Mai u Kacpra, uzna, że konieczna jest konfrontacja z mężem. Ale ich rozmowa zamiast załagodzić kryzys, jeszcze bardziej go pogłębi. Ze strony Nowaczyka da się wyczuć wyraźny chłód. Niby Kacper przytuli Marysię, ale zrobi to tak, jakby wcale tego nie chciał.

Podła Izabela w 4025 odcinku "Pierwszej miłości" skłóci jeszcze bardziej Kacpra z Marysią

Nic dziwnego, że rozstanie Marysi i Kacpra w 4025 odcinku "Pierwszej miłości" będzie bliżej niż kiedykolwiek. Bezwzględna Izabela tylko będzie na to czekała. Wykorzysta moment do pogłębienia rozłamu między synem a znienawidzoną synową. Zmanipulowała już Julkę (Dąbrówka Kruk), by stanęła przeciwko Marysi, a teraz to samo zrobi z Kacprem...

Pierwsza miłość. Edward załatwi Izabelę! Teresa omotana przez psychola Mateusza Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.