Pierwsza miłość, odcinek 4024: Maja pocieszy Kacpra w rozpaczy. Na tym się nie skończy? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 4024 - wtorek, 27.05.2025, o godz. 18 w Polsacie

Kacper w 4024 odcinku "Pierwszej miłości" zupełnie się rozklei, ale zamiast być z Marysią, zwierzyć się żonie z tego, jak trudny czas teraz przechodzi, to uzna, że nie ma nikogo, a jedyną bliską osobą jest dla niego Maja Łapacz! Piękna lekarka pediatra z kliniki We-Med nie bez powodu kręci się koło męża Marysi. Nie udało jej się zdobyć Maurycego, odebrać Lucynce (Delfina Wilkońska) ukochanego, to teraz poluje na żonatego Nowaczyka.

- To jest taki typ. Ona mi Maurycego wyrywała! - tymi słowami Lucynka ostrzeże Marysię przed Mają. Ale czy nie będzie za późno?

Kacper w 4024 odcinku "Pierwszej miłości" uzna, że oprócz Mai nie ma nikogo!

Jak dojdzie do tego, że w 4024 odcinku "Pierwszej miłości" Maja będzie pocieszać Kacpra, a on zachowa się tak, jakby potrzebował właśnie jej?Nowaczyk załamie się po likwidacji oddziału psychiatrycznego w We-Med. Przez długi czas walczył o ten oddział, o swoich pacjentów, wśród których jest też dużo dzieci, ale problemy finansowe kliniki doprowadziły do zamknięcia psychiatrii.

Intymna rozmowa Kacpra z Mają w 4024 odcinku "Pierwszej miłości" doprowadzi do tego, że lekarka wykorzysta chwilę słabości męża Marysi, by zapewnić go, że zawsze może na nią liczyć. - Myślałem, że nie mam nikogo...

- Masz...

Plotki o romansie Kacpra i Mai w 4024 odcinku "Pierwszej miłości"

W finale 4024 odcinka "Pierwszej miłości" Marysia dostanie potwierdzenie najgorszych obaw, że Maja poluje na Kacpra. Zbierze w sobie siły, by udowodnić rywalce, że nie ma z nią szans. Pojedzie do kliniki po męża i na oczach Mai pokaże, kto jest górą. Czy to wystarczy, by wredna, zakłamana Maja odczepiła się od Kacpra? Nic z tych rzeczy! Nawet gdy w klinice zaczną o krążyć plotki, że Kacper zdradza Marysię z Mają!

Dopiero w 4025 odcinku "Pierwszej miłości" Maja dowie się, co mówi się w We-Med o niej i Kacprze. Pojedzie do Nowaczyka, by ustalić plan działania. Gdy Marysia dowie się o tej wizycie zapyta męża wprost, co jest między nim i Mają. Kryzys w ich małżeństwie tylko się pogłębi.