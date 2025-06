Pierwsza miłość, odcinek 4031: Załamana Marysia poprosi Kingę o radę! Uratuje jej małżeństwo z Kacprem? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Pierwsza miłość, odcinek 4039: Wyda się, że Angelika i Milena to jedna osoba? Tak Filip i Biały dojdą do prawdy? - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 4031: Janek wybierze Lilkę zamiast Kingi? To do niej przyjdzie z prezentem - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 4031 - czwartek, 5.06.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4031 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Marysia nie będzie już dłużej udawać, że wszystko jest w porządku. Po tym, jak została wystawiona przez Kacpra i musiała sama opuścić dom z walizką, jej serce pęknie z bólu. Będzie kompletnie rozbita, bez wiary w to, że da się jeszcze cokolwiek uratować. Właśnie dlatego zdecyduje się zadzwonić do Kingi i poprosi ją o spotkanie.

Załamana Marysia zwierzy się Kindze ze swoich problemów w 4031 odcinku serialu "Pierwsza miłość"

Kinga w 4031 odcinku serialu "Pierwsza miłość" przyjedzie na ratunek siostrze i od razu rzuci się w wir dawania rad. Będzie mówić o tym, jak ważna jest rozmowa, kompromis i miłość. Marysia, choć zraniona, zacznie się zastanawiać, czy rzeczywiście nie warto jeszcze zawalczyć o swoje małżeństwo. Ale zupełnie nie będzie wiedziała, że ta sama Kinga nie ma zielonego pojęcia, co się dzieje pod jej własnym dachem!

Naiwna Kinga w 4031 odcinku serialu "Pierwsza miłość" wciąż nie będzie wiedziała, że jej mąż Janek ją zdradza

W 4031 odcinku serialu "Pierwsza miłość" widzowie zobaczą dwie kobiety - jedną pogrążoną w smutku i drugą, która udaje, że wszystko wie najlepiej. Kinga będzie tak pochłonięta wspieraniem Marysi, że nie zauważy, jak jej własne życie małżeńskie rozpada się w ciszy. Bo chociaż będzie mówić Domańskiej, że warto walczyć, że nie wolno się poddawać, to sama nie będzie miała pojęcia, że Janek właśnie robi coś, co przekroczy wszelkie granice.

Janek z Lilką (Sylwia Sokołowska) w 4031 odcinku serialu "Pierwsza miłość" pójdą do urzędu, by zarejestrować córeczkę Polę jako jego dziecko! Dla wszystkich stanie się jasne, że to nie był jednorazowy błąd, tylko związek z konsekwencjami. A Kinga? Nadal będzie w błogiej nieświadomości, snując opowieści o zaufaniu i lojalności. I nawet nie będzie przeczuwała, że jej małżeństwo już dawno zostało wystawione na próbę...