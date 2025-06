Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 4031: Janek wybierze Lilkę zamiast żony? To do niej przyjdzie z prezentem po porodzie! - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 4031 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Janek (Maciej Mikołajczyk), zamiast wybrać lojalność wobec żony Kingi (Aleksandra Zienkiewicz), znów skieruje swoje kroki prosto do Lilki (Sylwia Sokołowska). I nie będzie to zwykła wizyta. W W 4031 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Janek zjawi się u kochanki z prezentem i to zaraz po porodzie ich wspólnej córeczki! Czy to oznacza, że jego serce naprawdę należy do Lilki? A może to tylko kolejna gra na dwa fronty? Kinga niczego się nie domyśli, a Lilka znów zacznie wierzyć, że Janek zostawi wszystko dla niej...