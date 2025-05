Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 4027: Kalina dowie się, czy Oskar jest ojcem Kostka! Szokujące wyniki badań DNA - ZDJĘCIA, WIDEO

W 4027 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Kalina (Magdalena Wieczorek) dostanie wyniki badań DNA, które załatwiła po cichu, by upewnić się w podejrzeniach, że Oskar (Filip Gurłacz) nie jest ojcem Kostka, syna Kai Kamińskiej (Elżbieta Trzaskoś). Sprawy przybiorą nieoczekiwany obrót, gdy do Kaliny dotrze wiadomość z laboratorium. Czy wreszcie wyda się, że Kostek to nie syn Oskara? Kto naprawdę okaże się ojcem? To już pewne, że w 4027 odcinku "Pierwszej miłości" Kalina zrozumie, że Kaja to niebezpieczna mitomanka i dlatego spotka się z jej mężem Mikołajem (Michał Gadomski)! Poznaj szczegóły i zobacz ZWIASTUN.