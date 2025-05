Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 4026: Teresa nie będzie mogła oprzeć się Mateuszowi! Psychopata zacznie nią rządzić

W 4026 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Teresa (Ewa Skibińska), która wcześniej padła ofiarą uroku Mateusza (Lesław Żurek), teraz pójdzie o krok dalej i zacznie spotykać się z nim za plecami całej rodziny. W 4026 odcinku serialu "Pierwsza miłość" matka Kingi (Aleksandra Zienkiewicz) nie tylko nie zerwie kontaktu z niebezpiecznym manipulantem, ale wręcz przeciwnie - będzie się przed nim coraz bardziej otwierać, dając mu dostęp do swoich emocji, sekretów i życia. I zrobi to w absolutnej tajemnicy przed wszystkimi. Bliscy nie będą mieli pojęcia, że Teresa ulega Mateuszowi, a on tymczasem skrzętnie wykorzysta każdą słabość kobiety, by całkowicie ją sobie podporządkować. Czy taki układ zakończy się dramatem? Sprawdź, co już wiadomo!