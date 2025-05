Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 4021: Janek zostawi Kingę i zakradnie się do Lilki. Nie powstrzyma się na widok swojej córki - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 4021 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Janek (Maciej Mikołajczyk) pierwszy raz zobaczy swoją córkę Polę! Na wieść o tym, że Lilka (Sylwia Sokołowska) już urodziła, że tak jak Kinga (Aleksandra Zienkiewicz) leży na oddziale położniczym, Stańczuk będzie musiał mocno się postarać, by prawda o kochance nie wyszła na jaw. Ale nie powstrzyma się na widok małej córeczki, kiedy w 4021 odcinku "Pierwszej miłości" zakradnie się do pokoju śpiącej Lilki i przywita się z ich dzieckiem. Czy Kinga też spotka Lilkę? Co zrobi Teresa (Ewa Skibińska), która wie o porodzie kochanki Janka? Poznaj szczegóły i zobacz ZWIASTUN.