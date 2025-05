Pierwsza miłość, odcinek 4020: Reterska oskarży Melkę o śmierć Remigiusza! Będzie chciała ją zniszczyć? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 4020 - środa, 21.05.2025, o godz. 18 w Polsacie

Zabójstwo Remigiusza Reterskiego w "Pierwszej miłości", którego dopuściła się Melka, to był dla niej jedyny sposób, by uwolnić się od nieobliczalnego męża. A ponieważ dużo wcześniej Remek sfingował własną śmierć w więziennej celi, to zgodnie z prawem nikt nie może jej oskarżyć o morderstwo. Jak zatem Łucja Reterska udowodni, że Melka zabiła jej syna? W tym właśnie cały problem.

Tylko w "Pierwszej miłości" Krystian wie, że Melka zabiła Remigiusza

W 4020 odcinku "Pierwszej miłości" Melka pójdzie na barkę i spotka się z Krystianem (Patryk Pniewski), który jako jedyny wie, że to ona zabiła Remigiusza. Już jakiś czas temu opowiedziała Domańskiemu o tym, co się działo feralnego dnia na barce, kiedy Reterski odkrył, że ma się tam spotkać z Piotrkiem (Michał Mikołajczak). Konfrontacja Melki z mężem tyranem doprowadziła do jego śmierci. Ciało Remigiusza Melka wrzuciła do rzeki, do której też sama wpadła. Wyrzuconą na brzeg, wyziębioną Melki znaleźli przypadkowi ludzie.

Ponad miesiąc temu w "Pierwszej miłości" po nagłym "zaginięciu" Remigiusza załamana Łucja wynajęła prywatnego detektywa, Cyglera (Leszek Żukowski), żeby odnalazł jej syna. Póki co śledztwo detektywa i Reterskiej nie przyniosło żadnych skutków. Ale teściowa Melki zacznie tracić cierpliwość.

Łucja Reterska będzie śledziła Melkę i Krystiana w 4020 odcinku "Pierwszej miłości"

Nie dość, że w 4020 odcinku "Pierwszej miłości" Łucja wypatrzy Melkę na barce, gdzie ostatni raz Remigiusz był widziany żywy, to jeszcze ustali, że jej synową i Krystiana Domańskiego łączy coraz bliższa relacja. Nie uwierzyła Melce, że są tylko przyjaciółmi. Zdeterminowana Reterska postawi raz na zawsze pozbyć się niewiernej, zakłamanej żony Remka! Jak to zrobi?

Matka Remigiusza w 4020 odcinku "Pierwszej miłości" wyda wyrok śmierci na Melkę

Teściowa Melki w 4020 odcinku "Pierwszej miłości" wyda detektywowi polecenie, że albo pomoże jej wsadzić znienawidzoną synową do więzienia albo ją zabije. Cygler obieca, że się tym zajmie najszybciej, jak się da. To będzie wyrok śmierci na Melkę...

